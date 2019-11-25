В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

Депутата сельсовета одного их поселений Волжского района Марий Эл обвиняют в том, что он, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, сбил на смерть шестнадцатилетнего парня. Об этом сообщает Управление СК по Республике Марий Эл.

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на обочину, где и наехал на подростка. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас депутат заключен под стражу. Он обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Следствие продолжается.