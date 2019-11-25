В Нижнем Новгороде внедорожник протаранил восемь автомобилей

Накануне вечером в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП. По словам корреспондента "РГ", который стал свидетелем происшествия, внедорожник Toyota Land Cruiser на большой скорости въехал на узкую дорогу около торгового центра на улице Белинского.

В результате было повреждено восемь иномарок, припаркованных по обеими сторонам улицы.

По словам очевидцев, перед наездом внедорожник "вилял" из стороны в сторону. После ДТП виновник происшествия долго не выходил из автомобиля.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливает полиция.