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25.11.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре нашли схрон с оружием и боеприпасами

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре правоохранители нашли схрон с оружием и боеприпасами, сообщает ТАСС. В ближайшем времени будет возбуждено уголовное дело.

На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием

Рассказал о том, где незаконно хранится оружие, один из преступников - член местной группировки.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, автоматы АК-74 и магазины для них, пистолеты, 24 электродетонатора ЭД-8, два запала, приборы для бесшумной стрельбы, дымовые шашки, около тысячи патронов разного калибра.

Оружие сейчас находится на экспертизе.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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