В Самаре нашли схрон с оружием и боеприпасами

В Самаре правоохранители нашли схрон с оружием и боеприпасами, сообщает ТАСС. В ближайшем времени будет возбуждено уголовное дело.

Рассказал о том, где незаконно хранится оружие, один из преступников - член местной группировки.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, автоматы АК-74 и магазины для них, пистолеты, 24 электродетонатора ЭД-8, два запала, приборы для бесшумной стрельбы, дымовые шашки, около тысячи патронов разного калибра.

Оружие сейчас находится на экспертизе.