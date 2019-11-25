В Татарстане в аварии с микроавтобусом пострадали 15 человек, один погиб

В Татарстане на трассе Набережные Челны - Заинск микроавтобус "ГАЗель" столкнулся с автомобилем Chevrolet. В результате пострадали 15 человек, один погиб.

Как сообщило УМВД России по РТ, случилось ДТП на 23 километре дороги.

По предварительным данным, "ГАЗель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet.

В результате пассажир легковой машины погиб.

В пресс-службе минздрава РТ "РГ" уточнили, что всего в аварии пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Пятерых из них госпитализировали.