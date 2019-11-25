Вячеслав Володин обсудил с бизнесом проблемы обустройства Саратова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал ход строительства социальных объектов в своем избирательном округе и обсудил с представителями саратовского бизнеса вопросы общественного благоустройства.

В этом году муниципальные власти провели реконструкцию "Саратовского Арбата" - пешеходной зоны на проспекте Кирова. После завершения строительства новой набережной, вместе с ней и бульваром на улице Рахова проспект образует пешеходное кольцо протяженностью восемь километров. По подсчетам чиновников, оно станет самым длинным в Европе. Как отметил Вячеслав Володин, благодаря реконструкции общественных территорий местный бизнес получит новые возможности для развития, однако, по мнению спикера, это в свою очередь налагает определенные встречные обязанности и на самих предпринимателей. Саратов, в отличие от многих соседних городов, сохранил красивую старинную застройку в историческом центре. В этом его преимущество и особенность, которая может быть использована для развития туризма. Однако без помощи предпринимателей, которые являются собственниками и арендаторами многих старинных особняков, как считает спикер, все равно не обойтись. "Саратов мы можем развивать только вместе с вами. В то же время не правы те, кто считает, если это здание мое, буду делать что хочу. Бизнес принадлежит вам, а внешний облик здания - всем саратовцам", - заявил Вячеслав Володин.

Еще в 2016 году городская дума приняла дизайн-код для всех зданий, особенно строгие требования для домов, расположенных в исторической части города. В то же время, как считают в городской администрации, владельцы многих магазинов и кафе до сих пор не выполнили нормативные требования. Недавно областной Думой были приняты изменения в региональный закон об административных правонарушениях, по которым нарушителей уже с января будущего года ожидают серьезные штрафы. "До этого времени у бизнеса еще остается время, чтобы привести фасады и вывески в порядок", - отметили в пресс-службе мэрии Саратова.

Володин предложил саратовским предпринимателям обсудить и еще одну проблему - размещение торговых павильонов на тротуарах и в зеленой зоне. В будущем году планируется обустройство еще одного участка пешеходной зоны - площади Кирова и бульвара на улице Вавилова, однако часть этой территории еще с 90-х годов прошлого столетия занята нестационарными торговыми павильонами. "Как быть в этой ситуации? - задался вопросом спикер и сам же на него ответил: - Нужно действовать по закону, а он здесь явно был нарушен".

Саратов сохранил красивую старинную застройку в историческом центре

В то же время представители саратовского бизнеса дали понять, что хотя они также являются патриотами родного города, у них есть опасения, что вопросы благоустройства могут стать поводом для необоснованных претензий и требований со стороны местных чиновников. "Главное, чтобы вместе с водой не выплеснули и ребенка", - выразил общие сомнения владелец сети кондитерских "Яблонька" Дмитрий Шминке. В ответ спикер Госдумы предложил представителям бизнеса обсуждать возникающие проблемы и отстаивать свое мнение.

В Саратове Вячеслав Володин в микрорайоне "Звезда" также проконтролировал строительство новой школы на 825 мест, уже в феврале будущего года здесь должны начаться занятия у начальных классов.