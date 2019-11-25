Вячеслав Володин обсудил с бизнесом проблемы обустройства Саратова

Новости

Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК 20:08
Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги 20:03
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России 19:50
На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев 19:17
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы 19:15
Медведев заявил о проблеме "фейковых новостей" 19:05
Путин высоко оценил миссию фестиваля "Москва встречает друзей" 19:05
Клуб Овечкина намерен в следующем сезоне провести матч НХЛ в России 19:03
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию 19:02
Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды" 18:51
Mercedes-Benz готовит к показу кроссовер GLA нового поколения 18:45
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов 18:41
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ 18:37
В Пскове за нападение на врача задержали отца погибшего ребенка 18:35
Путин приедет в Китай в следующем году 18:34
Онлайн-кинотеатр ivi покажет сериал "Поток" 18:29
В Москве школьница провалилась под пол на уроке 18:15
Названы российские села с самыми веселыми названиями 18:04
"Малыш на драйве" может сыграть в экранизации игры Uncharted 18:00
Лукашенко назвал причину отсутствия оппозиции в новом парламенте 18:00
Наши соотечественники обсудят в Лондоне вопросы взаимодействия с Россией 17:58
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 17:51
Кому в Сочи работодатели готовы платить до 400 тысяч рублей 17:48
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область 17:30
В псковской детской больнице напали с ножом на врача 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
25.11.2019 20:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дизайн по правилам

Вячеслав Володин обсудил с бизнесом проблемы обустройства Саратова
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал ход строительства социальных объектов в своем избирательном округе и обсудил с представителями саратовского бизнеса вопросы общественного благоустройства.

В этом году муниципальные власти провели реконструкцию "Саратовского Арбата" - пешеходной зоны на проспекте Кирова. После завершения строительства новой набережной, вместе с ней и бульваром на улице Рахова проспект образует пешеходное кольцо протяженностью восемь километров. По подсчетам чиновников, оно станет самым длинным в Европе. Как отметил Вячеслав Володин, благодаря реконструкции общественных территорий местный бизнес получит новые возможности для развития, однако, по мнению спикера, это в свою очередь налагает определенные встречные обязанности и на самих предпринимателей. Саратов, в отличие от многих соседних городов, сохранил красивую старинную застройку в историческом центре. В этом его преимущество и особенность, которая может быть использована для развития туризма. Однако без помощи предпринимателей, которые являются собственниками и арендаторами многих старинных особняков, как считает спикер, все равно не обойтись. "Саратов мы можем развивать только вместе с вами. В то же время не правы те, кто считает, если это здание мое, буду делать что хочу. Бизнес принадлежит вам, а внешний облик здания - всем саратовцам", - заявил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин проверил строительство школы в Саратовской области

Еще в 2016 году городская дума приняла дизайн-код для всех зданий, особенно строгие требования для домов, расположенных в исторической части города. В то же время, как считают в городской администрации, владельцы многих магазинов и кафе до сих пор не выполнили нормативные требования. Недавно областной Думой были приняты изменения в региональный закон об административных правонарушениях, по которым нарушителей уже с января будущего года ожидают серьезные штрафы. "До этого времени у бизнеса еще остается время, чтобы привести фасады и вывески в порядок", - отметили в пресс-службе мэрии Саратова.

Володин предложил саратовским предпринимателям обсудить и еще одну проблему - размещение торговых павильонов на тротуарах и в зеленой зоне. В будущем году планируется обустройство еще одного участка пешеходной зоны - площади Кирова и бульвара на улице Вавилова, однако часть этой территории еще с 90-х годов прошлого столетия занята нестационарными торговыми павильонами. "Как быть в этой ситуации? - задался вопросом спикер и сам же на него ответил: - Нужно действовать по закону, а он здесь явно был нарушен".

Саратов сохранил красивую старинную застройку в историческом центре

В то же время представители саратовского бизнеса дали понять, что хотя они также являются патриотами родного города, у них есть опасения, что вопросы благоустройства могут стать поводом для необоснованных претензий и требований со стороны местных чиновников. "Главное, чтобы вместе с водой не выплеснули и ребенка", - выразил общие сомнения владелец сети кондитерских "Яблонька" Дмитрий Шминке. В ответ спикер Госдумы предложил представителям бизнеса обсуждать возникающие проблемы и отстаивать свое мнение.

В Саратове Вячеслав Володин в микрорайоне "Звезда" также проконтролировал строительство новой школы на 825 мест, уже в феврале будущего года здесь должны начаться занятия у начальных классов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва удовлетворена решением арбитража по "керченскому инциденту"
Медведев и его финский коллега рассказали о перспективе отмены санкций
В Кремле рассказали про подготовку саммита "нормандской четверки"
В ГД скептически оценили ответ "Нафтогаза" на предложения "Газпрома"
Ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян