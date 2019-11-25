На Алтае археологи обнаружили новый подвид человека

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин открыл выставку "Сквозь века и пространства: наскальное искусство России". Она подготовлена РИО совместно с Сибирской ассоциацией исследователей первобытного искусства.

Уникальность экспозиции состоит в том, что образцы наскальной живописи, собранные в небольшом выставочном зале РИО, - это не фотографии, а объемные факсимильные, напечатанные на 3D-принтере копии изображений на скалах, плитах и камнях в натуральную величину.

Вся их география входит в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО: Капова пещера (Башкортостан), Оглахты (Хакасия), онежские и беломорские петроглифы (Карелия), Сикачи-Алян (Дальний Восток).

"Через века и тысячелетия ученым порой сложно расшифровать то, что хотел сказать автор. Очевидно, это его отношение к окружающему миру", - сказал Нарышкин.

Выставка - заключительный аккорд в разнообразных событиях и мероприятиях по празднованию 100-летия российской академической археологии. Среди последних находок глава РИО назвал клад редких византийских золотых монет X века в Тамани, воинское погребение времен Боспорского царства в Крыму (там сейчас создается археологический кластер на базе Восточно-крымского музея-заповедника и музея-заповедника в Херсонесе). Сергей Нарышкин напомнил также о достижениях археологов в Московском Кремле, где будет создан археологический музей.

Среди уникальных открытий, которые произошли недавно, есть и те, которые "тянут" на сенсацию мирового масштаба. Так, на Алтае в Денисовской пещере учеными были обнаружены останки нового "подвида" человека. Это девочка, мама которой была "неандерталкой", а папа "денисовцем"

Впрочем, юбилейное настроение, которое царило на совмещенном с выставкой заседании оргкомитета по празднованию 100-летия российской археологии, не помешало говорить и о проблемах. Среди них нехватка специалистов. По данным директора Института археологии РАН Николая Макарова, магистерская программа для археологов до недавнего времени была только в МГУ, где выпускалось по 10 человек в год. Сейчас в РГГУ заканчивают бакалавриат 60 студентов. Но нужны новые магистратуры.

"В России всего около четырех тысяч археологов, порядка 600 из них трудятся в академических институтах, это совсем немного, особенно если учесть стремительное развитие отечественной археологии. Поэтому необходимо более активно привлекать в археологическую профессию молодых людей, заниматься популяризацией археологии уже в школьной среде", - поддержал тему омоложения кадров Сергей Нарышкин.

И добавил, что за прошедшие два года работы оргкомитета были проведены более 60 выставок, показов документальных фильмов и представлений научных работ.