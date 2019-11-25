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25.11.2019 21:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе перенесли из-за теплой погоды

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Горнолыжный сезон на Эльбрусе не успеют открыть осенью, дату праздничного мероприятия передвинули на неопределенный срок из-за малого количества снега. Как сообщили в администрации АО "Курорт Эльбрус", объявленная раньше дата открытия 30 ноября больше недействительна.

Фото: Владимир Аносов
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- В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится с 30 ноября 2019 года, - отмечается в официальном Instagram курорта.

Новая дата открытия пока не назначена, чтобы стало понятно, когда склоны будут готовы для катания, нужно тщательно наблюдать за изменениями погоды. Пока по прогнозу снегопады ожидают в начале декабря.

Кстати, для тех, кто уже успел забронировать поездку на последние дни ноября, на станции Мир выступят диджеи из Краснодара. Будут работать канатные дороги, так что выходные в горах все же провести можно, правда, пока без лыж и сноубордов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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