Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе перенесли из-за теплой погоды

Горнолыжный сезон на Эльбрусе не успеют открыть осенью, дату праздничного мероприятия передвинули на неопределенный срок из-за малого количества снега. Как сообщили в администрации АО "Курорт Эльбрус", объявленная раньше дата открытия 30 ноября больше недействительна.

- В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится с 30 ноября 2019 года, - отмечается в официальном Instagram курорта.

Новая дата открытия пока не назначена, чтобы стало понятно, когда склоны будут готовы для катания, нужно тщательно наблюдать за изменениями погоды. Пока по прогнозу снегопады ожидают в начале декабря.

Кстати, для тех, кто уже успел забронировать поездку на последние дни ноября, на станции Мир выступят диджеи из Краснодара. Будут работать канатные дороги, так что выходные в горах все же провести можно, правда, пока без лыж и сноубордов.