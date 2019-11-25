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25.11.2019,  
12:20
Текст:  Светлана Цыганкова

На новой подлодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи" Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг. Торжественная церемония началась в 11 часов. Субмарина, построенная на "Адмиралтейских верфях", вошла в состав Военно-Морского флота Российской Федерации. Она будет служить на Тихоокеанском флоте.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Новая подлодка РФ вышла в море на испытания

"РГ" уже писала о том, что на подлодке "Петропавловск-Камчатский" завершился морской этап государственных испытаний. Субмарина успешно выполнила намеченную программу, включая запланированные погружения.

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в проекте 636.3. Всего будет построено шесть субмарин данного проекта и они будут служить в том числе и на Тихоокеанском флоте. Новая подлодка оснащена модернизированной информационно-управляющей системой, радиолокационным и гидроакустическим комплексом, повышена ее скрытность.

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Фото: wikipedia.org
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