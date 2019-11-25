Не стало президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая. Известный во всем мире ученый-лингвист, организатор науки, первая женщина-ректор и президент Санкт-Петербургского госуниверситета. Ей было 83 года.

О Людмиле Вербицкой говорили: она единственный человек, который позволял себе править речь главы государства. И сам президент рассказывал, что консультируется у Вербицкой в сложных случаях, даже звонит с борта самолета. "Людмилу Алексеевну чего ни спросишь, она, по-моему, в эту же секунду все знает", - говорил он.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, смерть Людмилы Вербицкой стала личной утратой для главы государства.

- Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, - сказал Дмитрий Песков. - Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения. Он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента.

Научные интересы Вербицкой были связаны с русским языком и методикой его преподавания, она написала более 300 научных и учебно-методических работ в области языкознания, фонетики, фонологии. Все, кто близко знал Людмилу Алексеевну, единодушны: удивительная личность. Человек Слова и Дела. Всегда вдохновляла ее неизменная убежденность: "Весь мир заговорит по-русски!"

Изданный под ее руководством "карманный" словарь для чиновников "Давайте говорить правильно!" стал в свое время бестселлером. Из него, например, можно было узнать, что правильно говорить "двуглавый", а не "двухглавый", "конфиденциальный", а не "конфинденциальный", "компрометировать", а не "компроментировать", "конкурентоспособность", а не "конкурентноспособность"...

Изданный под руководством Вербицкой словарь для чиновников "Давайте говорить правильно!" стал бестселлером

- Мы с Людмилой Алексеевной близко знакомы больше 30 лет. Безумно красивая и обаятельная женщина, которая сочетала в себе изящность и стойкость, утонченность и силу. Неповторимая элегантность, истинная женственность - то, что навсегда останется в памяти о ней, - поделился с "РГ" президент Российской академии образования Юрий Зинченко. - Она предъявляла высокие требования в первую очередь к себе самой. За каждое дело бралась с неиссякаемой энергией, умела найти подход к каждому. За время руководства РАО подняла внимание к проблемам развития и сохранения русского языка на самый высокий уровень.

Прямая речь

Владимир Толстой, советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по русскому языку:

Ученый, глава Санкт-Петербургского университета и Российской академии образования, великая женщина, "железная леди" русского языкознания.

Сделанного Людмилой Алексеевной с лихвой хватило бы на несколько жизней.

Она постигла законы и тайны русской фонетики и фонологии, стала бесспорным авторитетом во всем, что касалось методик преподавания русского языка.

В смуте 1990-х она сохранила уникальность и целостность первого университета России. Во главе Российского общества преподавателей русского языка и литературы она сумела объединить педагогическое сообщество, заставила органы власти слушать и слышать проблемы преподавания русского языка. Вместе с коллегами вела непримиримую и принципиальную борьбу за культуру русской речи, за грамотный, богатый современный русский язык.

Научные достижения и талант организатора предопределили избрание Людмилы Алексеевны президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. За 15 лет во главе этого крупнейшего объединения русистов всего мира Людмила Алексеевна неустанно укрепляла их единство, энергично и бесстрашно противостоя внешнеполитическому ненастью последнего десятилетия.

Все силы приложила Людмила Алексеевна для того, чтобы вопросы русского языка, его сохранения, развития, продвижения в мире были подняты до президентского уровня. И по ее инициативе в 2014 году при президенте Российской Федерации был создан Совет по русскому языку.

Для всех нас, работавших вместе с Людмилой Алексеевной Вербицкой, опиравшихся на ее знания, опыт, бесстрашие во всем, что касалось судеб русского языка, ее уход - это непреодолимая боль, точка отсчета иного времени, в котором уже нет Людмилы Алексеевны.

Единственное, что нам дано, это продолжать дело, которому она отдала жизнь.

Так и будет.