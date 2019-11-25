Пострадавший при пожаре на шахте в Коми доставлен в больницу Ухты

Рабочий, пострадавший на шахте "Яренганефть" в Коми, доставлен в больницу города Ухты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Неизвестной остается судьба двух человек.

Сам пожар локализован, сейчас площадь возгорания составляет порядка двух тысяч квадратных метров, подтвердили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Напомним, сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 "Северный" нефтешахты "Яреганефть" поступило в воскресенье после 20 часов. ЧП произошло во время буровых работ. В это время на глубине около 200 метров находились 45 горняков. Сразу же объявили эвакуацию. В главном управлении МЧС Республики Коми развернули оперативный штаб.

В ликвидации последствий пожара и поисковых работах участвуют подразделения Ухтинского горно-спасательного отряда, пожарно-спасательного гарнизона - почти сто человек, 11 единиц техники.

Следственный комитет Республики Коми организовал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.