СК начал проверку по факту пожара на шахте в Коми

Следователи начали проверку по факту задымления на шахте "Яреганефть" в Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, минувшим вечером на нефтешахте №1 на глубине около 200 метров произошел пожар. В это время под землей находились 45 шахтеров. 33 человека сами вышли на поверхность, девять приняли решение помогать спасателям и вести поиски трех своих коллег.

Как уточнили в правительстве региона, по состоянию на 7.00 один из пропавших горняков найден живым. Сейчас ведутся поиски еще двух человек. По информации ТАСС, в данный момент шахта остановлена.