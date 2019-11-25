В псковской детской больнице напали с ножом на врача

Неизвестный мужчина ранил ножом женщину - врача Псковской детской областной клинической больницы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Псковской области.

Нападавший скрылся с места преступления, а доктор попала в больницу в состоянии средней тяжести. В регионе будет создана региональная комиссия, которая проанализирует, как обеспечивается безопасность во всех медицинских учреждениях Псковской области.

Следственный комитет по региону начал свою проверку. Ведется поиск подозреваемого, выясняется, как он прошел в больницу и миновал пост охраны.

Сейчас в медучреждении ведет работу следственно-оперативная группа. Ведется поиск подозреваемого.