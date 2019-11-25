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25.11.2019 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Звездные дети

Ансамбль детей с синдромом Дауна стал победителем всероссийского конкурса и обошел здоровых участников
Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Лауреатом первой степени Всероссийского конкурса-фестиваля "Радуга звезд" стал ростовский фольклорный ансамбль "Забавушка". Примечательно, что дети с синдромом Дауна соревновались наравне со здоровыми участниками, съехавшимися на праздник творчества со всей страны. И победили!
Исполнить мечту и выйти на большую сцену ребятам из "Забавушки" помогли отзывчивые читатели "РГ". Исполнить мечту и выйти на большую сцену ребятам из "Забавушки" помогли отзывчивые читатели "РГ".
Исполнить мечту и выйти на большую сцену ребятам из "Забавушки" помогли отзывчивые читатели "РГ".

За необычными артистами, их творческими успехами и судьбой "РГ" следит уже второй год. Исполнить мечту и выйти на большую сцену ребятам с врожденной хромосомной аномалией и их неунывающим мамам помогли читатели нашей газеты. Осенью 2018-го донская "Забавушка" стала финалистом Международного инклюзивного конкурса, но денег на поездку из Ростова-на-Дону в Екатеринбург у артистов не было. Однако после того, как мы рассказали о возникшей проблеме, руку помощи ростовчанам протянули совершенно незнакомые добрые люди. Казалось просто невероятным: авиабилеты с юга на далекий Урал были приобретены уже в день выхода первой публикации ("Забавушки" ради", 15 ноября 2018). Собранных средств хватило не только на дорогу за заслуженной наградой и проживание, но и на экскурсии по городу, и на покупку красивых шалей, которыми эффектно выделялся донской коллектив. Теперь у солистов "Забавушки" есть четыре микрофона и один радиомикрофон - также подарки от совершенно незнакомых им людей.

Нижегородец с синдромом Дауна поднялся на Килиманджаро

- А еще мы обрели новых друзей со всей России! С некоторыми поддерживаем отношения по сей день, - говорит руководитель ансамбля "Забавушка", педагог-дефектолог Елена Климкина. - Мы благодарны за помощь каждому. Ведь то выступление в Екатеринбурге стало знаковым - оно добавило ребятам уверенности в своих силах.

Кстати, именно после той громкой первой победы необычный коллектив заметили и в родной Ростовской области. Теперь они желанные гости на любом городском и областном мероприятии.

Елена Александровна Климкина скромно умалчивает о своих заслугах. Ведь это именно она создала под крылом своего логопедического центра "Говорю красиво" необычный коллектив, в котором дети занимаются бесплатно. По ее уникальной методике ребята с синдромом Дауна и аутизмом петь начинают раньше, чем говорить.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В репертуаре ансамбля номеров уже столько, что хватит на целую концертную программу. Мамы также являются членами ансамбля и выступают вместе с детьми. Кстати, чудесные костюмы - дело их рук.

Победу в конкурсе принесла песня "Возле речки", ставшая уже их визитной карточкой. У "Забавушки" было более пяти десятков конкурентов. Но профессиональное жюри, не сговариваясь, решило присудить победу именно этому коллективу. А ведь они были единственными участниками с ограниченными возможностями здоровья.

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