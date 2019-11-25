В Ростове экс-военного осудили за убийство сожительницы и ребенка

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы бывшего военнослужащего за убийство сожительницы с ребенком и попытку убить свою собственную мать.

Как сообщили в пресс-службе суда, 11 января подсудимый, находясь в городе Краснодаре, во время перепалки со своей гражданской женой взялся за молоток: он нанес женщине несколько тяжелых ударов по голове, а затем переключился на ее малолетнего сына.

Травмы были настолько тяжелыми, что потерпевшие скончались на месте. Под гнев сына попала и его собственная мать, которую он также стал осыпать ударами молотка. Заслонившись рукой, женщина смогла отразить несколько из них, а затем выбежала из квартиры.

Как позже установило следствие, экс-военный в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.