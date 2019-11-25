В Ростове при столкновении "Газелей" погибли два пешехода

В Ростове-на-Дону на улице Портовой в районе дома 337 произошло крупное ДТП.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, в результате столкновения двух "Газелей" одну из них отбросило на разделительную полосу.

Там стояли, пережидая поток транспорта, три пешехода. Женщина и девочка 10 лет погибли на месте. Третий пешеход травмирован, его увезла "скорая".

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Уже установлено, что один из автомобилей - участников аварии - ехал по главной дороге, другой - по второстепенной.