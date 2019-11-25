В Челябинске арестовали мать, избившую ребенка в больнице

Челябинку арестовали за избиение младенца в больнице. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Следствием установлено, что в августе обвиняемая, находясь в палате одной из больниц Челябинска, нанесла несколько ударов своему восьмимесячному сыну, которые привели к разрыву внутренних органов, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев трехлетней дочери.

Добавим, что по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего женщине грозит до десяти лет лишения свободы с ее последующим ограничением на срок до двух лет.