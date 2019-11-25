В Москве и Челябинске задержаны вербовщики сирийских террористов

В ходе совместной операции полиции, ФСБ и Росгвардии задержаны четверо подозреваемых в участии в террористической деятельности. Троих мужчин оперативники задержали на Южном Урале, еще одного - в Москве, - сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- В результате проведенных мероприятий на Южном Урале и в Москве одновременно задержаны четверо мужчин, подозреваемые в совершении преступлений против общественной безопасности, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Уже установлено, что 24-летний челябинец, являясь приверженцем радикальных религиозных течений, в личном общении и посредством переписки в интернете склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. По решению суда он взят под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и в Москве, процессуальные решения будут приняты в ближайшее время.

При обыске в квартире подозреваемого челябинца изъята запрещенная литература, патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова. Боеприпасы направлены на экспертизу.

Добавим, что по статье о склонении к террористической деятельности предусмотрено наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и вплоть до пожизненного заключения.