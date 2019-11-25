В Сургуте сгорел ресторан

В Сургуте на улице Рационализаторов в ночь с воскресенья на понедельник сгорел ресторан. Из банкетного зала эвакуировали посетителей и персонал - в общей сложности около шестидесяти человек.

"В 21.26 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия первых подразделений в двухэтажном кирпичном здании горела деревянная кровля", - сообщает пресс-служба МЧС Югры.

По этому адресу находятся станция техобслуживания, магазин и заведение общественного питания. В 22.39 пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров.

Из зоны горения эвакуировали пять автомобилей. Одному человеку, по данным спасателей, потребовалась помощь медиков - он надышался дымом, но в целом чувствует себя удовлетворительно.

Причины ЧП устанавливаются, идет опрос собственников находившихся в здании предприятий, однако по информации РИА Новости, предварительно пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.