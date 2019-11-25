В Тюменской области пересоленный суп стал причиной поножовщины

Неправильно приготовленное блюдо едва не стало причиной трагедии в тюменском городе Ялуторовск.

Местная жительница приехала к бывшему мужу в гости. Экс-супруги сидели, выпивали. Женщина решила сварить для хозяина дома суп, но положила слишком много соли.

"Бывший муж в грубой форме высказал свою претензию по этому поводу. После чего женщина схватила нож, ударила его в плечо и убежала", - рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области.

Пострадавший обратился в городскую больницу за помощью, после чего о ножевом ранении стало известно правоохранительным органам.

Подозреваемая задержана. Ей грозит до двух лет лишения свободы согласно пункту "В" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"Жительница Ялуторовска 1974 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности", - уточнили в полиции.