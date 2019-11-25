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25.11.2019 19:15
Рубрика: Власть

Гвардеец, представься

Спецназ будет работать по старым правилам
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Росгвардейцев обяжут представляться при обращении к гражданам и предъявлять служебное удостоверение по требованию собеседников. Аналогичная процедура уже действует в отношении полицейских, а вот в законе о Росгвардии такого положения пока нет. В итоге это нередко приводило к конфликтам при общении бойцов нацгвардии с россиянами.

Этим летом во Владимире росгвардеец остановил местного журналиста и потребовал, чтобы тот показал ему свой телефон, пожелав изучить его содержимое. На просьбу представиться боец ответил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что в законе действительно не прописана обязанность сотрудников представляться при обращении к гражданам, но они рекомендуют своим подчиненным делать это во избежание конфликтных ситуаций.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Депутаты Госдумы сочли, что рекомендации недостаточно, и решили закрепить обязанность росгвардейцев представляться законодательно.

Группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение в случае выполнения ими ряда полномочий. "В войсках нацгвардии проходят службу сотрудники, имеющие специальные звания полиции, деятельность которых связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности, - отмечают авторы. - Так, сотрудники вневедомственной охраны несут службу в единой дислокации с полицией, выполняя смежные задачи".

Сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании также имеют право пресекать преступления и правонарушения, проверять документы у граждан.

Стоящие в три шеренги омоновцы на мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий

"При этом граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", - констатируют разработчики поправок.

Аналогичные обязанности не возложены и на сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, которые осуществляют контроль за оборотом оружия, а также за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов. "При этом сотрудники Росгвардии имеют право проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения или использования ими оружия, проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, а также объекты, где они обращаются", - напоминают парламентарии.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
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В то же время поправки не коснутся сотрудников спецподразделений. "Требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников ОМОНа и СОБРа, которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - пояснил депутат Пискарев.

Обязанность сотрудников Росгвардии представляться не коснется и работы на массовых мероприятиях. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. "Очевидно, что стоящие в три шеренги омоновцы на массовом мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий, сомнений в принадлежности к ведомству, полагаю, ни у кого не возникнет. Что же касается их идентификации на предмет какого-либо последующего правового разбирательства, то эта проблема решится уже изданным в Росгвардии приказом о ношении личных жетонов с номерами", - пояснил народный избранник.

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