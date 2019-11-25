"Роскосмос" выявил замечания в корабле "Прогресс МС-13"

При подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалисты выявили замечания. На данный момент они устранены, идет проверка всех бортовых систем. Как сообщили в "Роскосмосе", информация о дате пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" будет дана дополнительно.

Этот запуск, который первоначально был запланирован на 1 декабря, - по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции. Грузовой "Прогресс МС-13" должен доставить на орбиту запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник" и стандартные рационы питания. Кроме того, экипаж МКС получит новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.

Стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС произойдет через два дня после старта.

Кстати, старт грузового корабля "Прогресс МС-13" уже переносился: изначально он был намечен на 6 декабря. Госкорпорация "Роскосмос" перенесла пуск на 1 декабря по просьбе НАСА из-за стыковки в этот период с МКС корабля Dragon. "Решением Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов принято решение о переносе запуска ТГК "Прогресс МС-13" с 6 на 1 декабря", - сказали тогда ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".