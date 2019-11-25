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25.11.2019 19:02
Рубрика: Экономика

Стратегия идет на Север

Россия определила национальные интересы в Арктике
Текст: Александр Козлов (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики)
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
В начале декабря Минвостокразвития начинает согласование проекта Стратегии развития Арктики до 2035 года в правительстве РФ. В ней досконально описаны все механизмы развития территории и их финансовое обеспечение на первом этапе реализации стратегии.
Александр Козлов: Главная цель - повышение качества жизни людей. Фото: Александр Корольков/РГ Александр Козлов: Главная цель - повышение качества жизни людей. Фото: Александр Корольков/РГ
Александр Козлов: Главная цель - повышение качества жизни людей. Фото: Александр Корольков/РГ

Основы госполитики, которые определяют национальные интересы России в Арктике, и законопроект, предусматривающий систему мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне, уже внесены в правительство. В законопроекте об особом экономическом режиме в Арктике впервые закреплено понятие Арктической зоны и особой системы управления ее развитием. Он уже окончательно согласован, до конца года мы планируем внести его в Госдуму, чтобы новый режим заработал в 2020 году.

Все проекты мы разделили по типам. И с учетом этого предлагаем льготы. Например, добыча нефти на континентальном шельфе. Сейчас реализован всего один проект - на месторождении Приразломное. При этом на геологоразведку на арктическом шельфе выдано 69 лицензий. Основная причина провала - низкая для отрасли рентабельность добычи из-за высоких первоначальных и эксплуатационных затрат в нынешних налоговых условиях. С учетом предложенных нами налоговых льгот, по оценкам минэнерго, - будут запущены минимум пять проектов. Их налоговые поступления даже с учетом применения льгот составят 823 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Газохимического производства в Арктике сейчас вообще нет. Благодаря льготам запустим три проекта, а бюджет сможет получить 1,5 триллиона рублей. За счет создания новой нефтяной провинции в Восточной Арктике мы сможем увеличить доходность проектов на севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. Только в одном комплексном проекте - до 22,6%.

Внедрение преференций по двум типам - добыча твердых полезных ископаемых и иных проектов, кроме добычных, - позволят запустить 21 проект объемом в триллион рублей. В том числе построить порт Индига в Ненецком автономном округе, освоить месторождения платинометалльных руд в Красноярском крае и Мурманской области, создать лесоперерабатывающий комплекс полного цикла в Архангельской области.

Планируем и дальше трансформировать экономический режим в зависимости от того, что нужно инвесторам.

Создание в Арктической зоне только газохимических производств принесет в бюджет страны дополнительно1,5 триллиона рублей

Новая Стратегия четко закрепляет национальные интересы России в Арктике. Ключевые из них: обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение экосистемы Арктики, защита территории проживания коренных народов, сохранение Арктики как территории мира, а также высокий уровень жизни и благосостояния граждан России, живущих в Арктической зоне. Именно эти интересы определят цели новой арктической стратегии.

Фото: Istock
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Сейчас, имея немногим более 1,5% населения страны, Арктическая зона дает почти 10% ВВП России за счет нефтегазодобычи, 10% всех инвестиций, демонстрирует высокие темпы роста производительности труда и заработной платы. При этом все ключевые показатели, характеризующие качество жизни населения (бедность, безработица и т.д.), хуже среднероссийского уровня. В результате люди бегут с Севера - за последние 15 лет численность населения упала на 0,3 млн человек.

Мы надеемся остановить этот отток. В течение ближайших 15 лет будут запущены несколько сотен проектов в Арктике, создано до 200 тысяч рабочих мест. Чтобы решить проблему кадров, мы должны сделать работу на Севере вновь популярной среди молодого поколения, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будет ежегодно обновлять долгосрочный прогноз потребности в кадрах для Арктики, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приема под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования.

Мы увеличим вклад Арктической зоны в экономический рост России. Мы будем наращивать объемы геологоразведки в Арктике, для этого подготовим отдельную программу геологического изучения этого региона. Мы будем наращивать свои вложения одновременно со стимулированием частных инвестиций.

Имея немногим более 1,5% населения страны, Арктическая зона дает почти 10% ВВП России

Но все же главная цель - повышение качества жизни людей до уровня выше среднероссийского. Если мы хотим, чтобы люди приезжали работать и жить в этом суровом крае, мы должны обеспечить здесь высокий уровень жизни. Для местных авиаперевозок в Арктике будет разработана новая программа субсидирования. Она заработает с 2021 года.

На все эти задачи, конечно, нужны средства, и не маленькие. Минимум оценивается в 350 миллиардов рублей. Часть этих средств мы надеемся выручить за счет налоговых поступлений от новых проектов.

Тем временем

Новый ресурс об Арктической зоне - arctic-russia.com - будет запущен 15 декабря 2019 года. Планируется, что основным языком проекта станет английский. Он будет рассказывать на нескольких языках мира все самое новое и интересное об АЗРФ и деятельности России в глобальной Арктике.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Макроэкономика Правительство Минвостокразвития Арктика: битва за ресурсы
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