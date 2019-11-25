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25.11.2019 22:01
Рубрика: Экономика

Россияне стали больше доверять собственным маркам торговых сетей

Текст: Кристина Константинова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объем продаж собственных торговых марок (СТМ) постоянно растет. Доля продукции СТМ в различных торговых сетях достигает уже 5-15%, а количество собственных торговых марок у каждой сети измеряется десятками, и эта доля будет расти, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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По данным Nielsen, 85% российских потребителей хотя бы раз покупали товары под частными марками, а 22% целенаправленно ищут СТМ при выборе продукта. Несмотря на то, что среди покупателей ходит миф, что товары СТМ низкого ценового сегмента, в действительности продукция охватывает всю потребительскую корзину, отмечают в Роскачестве: "Несмотря на опасения и неоднозначность мнений, эти продукты пользуются постоянным потребительским спросом".

Также, по данным Роскачества, зачастую товарная продукция собственных торговых марок не уступает, а иногда даже и превосходит бренды. Например, ни в одном подсолнечном масле СТМ, проверенном Роскачеством, не было найдено отклонений по качеству и безопасности. "Продукт СТМ почти всегда производится по заказу торговой сети у тех же предприятий, что производят и продукцию для своих частных марок, зарекомендовавших себя на рынке. Поэтому можно сделать вывод, что качество продуктов СТМ просто не может быть повсеместно низким, ведь многие продукты, независимо от их упаковки, производят на одних мощностях и из одинакового сырья", - подчеркивают в Роскачестве.

Экономика Бизнес Госфонды и контрольные органы Роскачество
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