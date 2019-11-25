Женская сборная России по гандболу на оптимистичной ноте закончила подготовку к чемпионату мира, который стартует в Японии 30 ноября и продлится до 15 декабря.

Олимпийские чемпионки Рио-2016 одержали убедительную победу на Кубке Сеула, выиграв три матча из трех. Среди поверженных нашими девушками оказались команды Венгрии (29:25), Сербии (43:25), а также хозяйки турнира кореянки (29:22). Левый полусредний российской сборной Анна Вяхирева, забросившая восемь мячей в трех матчах, была признана самым ценным игроком соревнований.

Свой первый матч на чемпионате мира россиянки проведут 30 ноября в Кумамото против сборной Китая. Кроме того, соперниками подопечных Амброса Мартина на групповом этапе станут команды Швеции, Японии, Аргентины и ДР Конго.

Напомним, на предыдущем первенстве планеты россиянки дошли до четвертьфинала, где уступили Норвегии.