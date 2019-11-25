Новый поворот судебной практики: статью "побои" стали применять к родителям, причинившим боль своему ребенку.

Родительская затрещина теперь повод не только для рисунка, но и штрафа. Фото: iStock

В Твери отправлена на обязательные работы на 60 часов мать, которая сгоряча толкнула сына. Ребенок капризничал, мама не сдержалась. Житейская история обернулась делом об административном правонарушении.

На сухом юридическом языке рассказ звучит так: женщина "из неприязненных отношений, возникших из-за поведения ребенка, который капризничал, толкнула малолетнего в спину, от чего последний испытал физическую боль, упал и заплакал". Заволжский районный суд Твери признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье "Побои".

Безусловно, поднимать руку на ребенка нехорошо, родитель должен уметь сдерживаться, ведь именно он в паре "мама - малыш" является взрослым зрелым человеком. Но идеальных людей нет, нет их и среди родителей. Потому в мелких семейных ЧП нередко бывает, что взрослый неправ. Здесь и возникает вечно актуальный вопрос: что делать?

Есть мнение, что в таких вопросах в дела семьи не следует чрезмерно вмешиваться посторонним, в том числе посторонним в погонах. Самое пикантное, что трудотерапия незадачливой мамы из Твери (теперь вечерами она должна отрабатывать наказание, оставив сына с кем-то из родных), стала возможной стараниями сторонником именно такой точки зрения. Они несколько лет назад добились, чтобы статья, наказывающие за семейные побои, а конкретно - шлепки и пощечины - была перенесена из УК в КоАП.

Уголовная норма как раз защищала родителей от подобного вмешательства, так как по старым правилам привлечь мать за толчок в спину ребенка было невозможно. Ни полиция, ни прокуратура не взялись бы за дело.

Стопором служила и презумпция невиновности, и процедура возбуждения дела: побои относились к делам частного обвинения, а, значит, в суд должен пойти ребенок, точнее, кто-то из его законных представителей. Например, подать сама на себя в суд могла мать ребенка. Или пожаловался бы отец. В любом случае, крайне сомнительно, что дело дошло бы до обвинительного приговора. Зато сейчас мать из Твери буквально ходит под статьей: еще один толчок со слезами, да хоть шлепок или подзатыльник сыну, и женщина может оказаться на скамье подсудимых.

Хорошо или плохо, что закон теперь позволяет легко наказывать родителей за шлепки и подзатыльники, отдельный и непростой вопрос. Но сейчас дело обстоит именно так.

Сегодня процедура наказания семейных дебоширов упростилась. Для этого достаточно протокола полиции и справки из больницы

В целом же судебная статистика показывает: число граждан, наказанных за побои родным и близким, в стране сократилось. Семейные дебоширы реально стали реже распускать руки. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев за такие побои были наказаны в административном порядке 58,7 тысячи человек. В том числе 4 тысячи оказались под арестом, то есть получили до 15 суток, еще 7,1 тысячи отрабатывали грехи в свободное время: красили заборы, подметали улицы и прочее.

Любопытная деталь: число заявлений на драчунов даже немного увеличилось. Но суды стали чаще возвращать дела назад для устранения наказаний или вообще закрывать дела, в том числе освобождая от наказания. В некоторых случаях даже ограничивались устным замечанием гражданину, считая, что этого достаточно. Это значит, что суды стали требовательней относиться к материалам и не выносят решений на автомате.

Как бы то ни было, перенос статьи "Побои" из Уголовного кодекса в КоАП вызвал нервные дискуссии: критики, как часто с ними бывает, не потрудились разобраться.

Кто-то пустил в народ ляп о якобы "декриминализации домашнего насилия". На самом деле ничего подобного не произошло. Поставить синяк любимому человеку и по совместительству постылой жене по-прежнему уголовная статья. Причинить легкий вред здоровью ребенка, кстати, тоже уголовная статья. Побои же в юридическом смысле - это удары, не оставившие следов, например пощечины, подзатыльники, шлепки. Рассказывая о новации, правильно говорить: "упрощено наказание за пощечины". .

Сегодня, чтобы наказать дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест от 10 до 15 суток. Либо отправить виновника на обязательные работы. Это достаточно чувствительные санкции за пощечину. Если же человек второй раз за год распустит руки, на него автоматически заведут уголовное дело. Вторые побои - это уголовная статья.

Система работает. Например, прямо сейчас в Смоленской области проходит непростой развод между 57-летним мужчиной и 41-летней женщиной. Экс-супруг уже один раз поднял руку на бывшую жену и был наказан. А недавно пришел к ней на работу и опять избил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области, теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Еще одно интересное явление: в то время, как далекие от практики люди просят вернуть "Побои" в Уголовный кодекс, реальные пострадавшие предпочитают все-таки суд по КоАП. Иногда у жертв есть выбор, так как грань между статьей КоАП и статьей УК 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" тонка. Наливной синяк под глазом можно расценить и как побои - по КоАП, и как причинение легкого вреда здоровью - по Уголовному кодексу.

Но по части 1 статьи 115 УК, под которую как раз и попадает домашнее насилие, без серьезных последствий, за шесть месяцев были осуждены 1075 человек.

По мнению экспертов, многие из тех, кто наказан за побои, формально могли попасть и под статью УК. Но потерпевшему в таком случае надо самостоятельно собирать все документы и подавать в мировой суд, поддерживать обвинение. А потом, в случае вынесения обвинительного приговора, можно подать иск в районный суд на возмещение ущерба. Такая система громоздка для непрофессионала, так что жертве побоев легче обратиться к участковому, полиция сама оформит материалы, и виновника накажут в административном порядке".

Более того, есть примеры, когда после административного наказания прокуратура обращалась в суд, чтобы взыскать с виновника ущерб в пользу жертвы. Например, когда дебошир разбил пострадавшему очки. Для прокуратуры это очень легкое дело, которое позволяет улучшить отчетность. Так что всем получается польза.

Кстати, в первое время, когда статья "Побои" была перенесена в КоАП, число таких дел выросло в пять-десять раз. Нет, всплеска насилия не случилось. Просто те избиения, что раньше оставались безнаказанными, вдруг стали попадать в суды. Цифры судебной статистики стали показывать реальное положение дел с бытовым насилием, когда жертвы готовы жаловаться. Небольшое сокращение дел доказывает, что изменения принесли положительный эффект, возможно, какие-то тираны призадумались.

Знаменитая милицейская фраза "вот убьет, тогда позвоните", появилась в старые времена в том числе из-за того, что статья "Побои" была в УК и относилась к делам частного обвинения. То есть пострадавший должен сам выступать обвинителем на своем процессе. Соответственно, готовить все документы тоже должен был он. По сути закон оставлял жертву один на один с обидчиком. Именно за возвращение такой системы (и по факту, за упрощение жизни тиранам и дебоширам), ратуют те, кто протестует против пресловутой "декриминализации домашнего насилия"

Между тем

Сейчас рабочая группа в Госдуме разрабатывает проект закона о борьбе с домашним насилием. Планируется, что до конца года инициатива будет внесена в парламент. По мнению председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, проблема насилия в семье требует комплексного решения, включая работу на местах.

По его словам, "борьба с насилием в семьях требует действий со стороны компетентных органов, включая социальные службы, телефоны доверия, психологическую поддержку и полицию, а также принятия необходимых нормативных актов не только уголовно-правового характера".

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"