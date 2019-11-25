Судьба сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу, проходящем в столице южноамериканского государства Парагвай Асунсьоне, решится в матче с Беларусью.

После двух туров группового этапа наша команда, сенсационно проигравшая во втором туре ОАЭ (1:4), идет на последнем месте. При этом у всех четырех сборных - Сенегала, Беларуси, ОАЭ и России в активе по три очка. А таблицу замыкаем из-за худшей разницы мячей. Для выхода в четвертьфинал россияне во вторник обязаны обыгрывать белорусов. В таком случае команда Михаила Лихачева точно займет одно из первых двух мест в своей группе.

За тур до окончания группового этапа выход в четвертьфинал гарантировали себе следующие сборные: Япония, Швейцария, Уругвай и Бразилия.

Добавим, что рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются бразильцы (14 раз). Российская сборная дважды выигрывала этот титул.