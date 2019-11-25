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25.11.2019 20:15
Рубрика: Культура

Выплыла с "Титаника"

Селин Дион выпустила новый альбом
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Каждому нужны поддержка и сочувствие, согревающая душу улыбка. Исполнительница песни My Heart Will Go On в культовом фильме "Титаник" и еще многих знаменитых хитов (Falling Into You, Colour of My Life…) Селин Дион - всегда, кажется, позитивная и доброжелательная - не так давно пережила две душераздирающие трагедии. Вначале смерть мужа и менеджера Рене Анжелила, с которым была знакома 36 лет и кому обязана первыми успехами в музыке, а затем скоропостижная кончина от онкологического заболевания ее старшего брата Даниэля. Многие месяцы она сокрушенно молчала, лишь изредка появляясь на различных музыкальных церемониях, и вот теперь масштабно вернулась с новым альбомом и с музыкой, которую от нее мало кто ждал.
После долгих месяцев молчания Селин Дион снова с нами. Ее новый альбом стал триумфальным. Фото: AP После долгих месяцев молчания Селин Дион снова с нами. Ее новый альбом стал триумфальным. Фото: AP
После долгих месяцев молчания Селин Дион снова с нами. Ее новый альбом стал триумфальным. Фото: AP

Альбом получил неожиданное для столь красивой и романтичной женщины название Courage ("Кураж", но также и "Мужество"). 16 песенных премьер - это своего рода исповеди. А удивительное меццо-сопрано Селин Дион, в котором столько волшебства, печали и волнующих откровений, кажется, парит над неравнодушными инструментальными партиями, будто стараясь согреть всех и утешить. Первым после возвращения стал драматичный сингл Recovering - мощная сердечная баллада, почти разговор со слезами на глазах, но в то же время и хит, который мог стать новым "концертообразующим" номером. То есть треком, который способен быть одним из эмоциональных пиков для очередных гастролей (каждый артист знает, что для успешного тура таких хитов должно быть как минимум 8-10).

Фото: Dylan Martinez/Reuters
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Этот хит Recovering ("Выздоравливающий", а точнее - "Возвращающийся") написала для Селин ее давняя подруга поп-звезда Пинк. Посвятила его памяти Рене Анжелила, не пожалев удачной песни, которую вполне могла бы успешно исполнять и сама. Это ее доброе дело воздалось сторицей: Дион встрепенулась, погрузилась в новые воспоминания под звуки акустической гитары. И сама постепенно сочинила много новых драматичных поп-баллад… Ну, а почему "Мужество"?! Думаю, что для Селин Дион это слово сейчас самое актуальное, означающее катарсис, новое понимание мира после изменивших ее жизнь нескольких лет трагедии. Триумф силы духа и решимости.

Благодаря новой вере в то, что она обязана продолжать общее с Рене музыкальное дело, не сдавшаяся под ударами судьбы певица набралась смелости. А еще - небывалой для нее прежде решимости. Начала набирать новую команду авторов, в которую попали даже рекордно востребованный электронный композитор Дэвид Гетта и Скайлар Грей! В итоге в песне How Did You Get Here появился даже стиль р-н-би, а в других треках то кантри-поп, то электронные танцы.

И вот так, постепенно, утешая себя и других, меняясь и заставляя себя улыбнуться хотя бы через силу, Селин Дион записала свой, пожалуй, лучший альбом с 1996 года - времени, когда вышел 1 Fille & 4 Girls, ставший дважды платиновым и занимавший первые места в хит-парадах Европы и Канады… Но главным теперь для Селин, наверное, было понять, что она по-прежнему нужна людям и не одинока... Это всегда утешает и дает новые силы... Может, и поэтому певица впервые за долгие годы объявила о новых гастролях.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Селин Дион Музыка с Александром Алексеевым
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