Селин Дион выпустила новый альбом

Каждому нужны поддержка и сочувствие, согревающая душу улыбка. Исполнительница песни My Heart Will Go On в культовом фильме "Титаник" и еще многих знаменитых хитов (Falling Into You, Colour of My Life…) Селин Дион - всегда, кажется, позитивная и доброжелательная - не так давно пережила две душераздирающие трагедии. Вначале смерть мужа и менеджера Рене Анжелила, с которым была знакома 36 лет и кому обязана первыми успехами в музыке, а затем скоропостижная кончина от онкологического заболевания ее старшего брата Даниэля. Многие месяцы она сокрушенно молчала, лишь изредка появляясь на различных музыкальных церемониях, и вот теперь масштабно вернулась с новым альбомом и с музыкой, которую от нее мало кто ждал.

После долгих месяцев молчания Селин Дион снова с нами. Ее новый альбом стал триумфальным. Фото: AP