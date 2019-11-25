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25.11.2019 11:46
Рубрика: Власть

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным. В 2020 году положительный баланс доходов и расходов составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП и в 2022 году - 0,2% ВВП. В абсолютных цифрах это 876, 613 и 295 миллиардов рублей соответственно. Все дополнительные нефтегазовые доходы казны будут направляться в Фонд национального благосостояния. Инфляция планируется на уровне ниже 3%.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Минфин за системную работу и качественный документ. Она отметила, что обсуждение закона о федеральном бюджете в верхней палате парламента становится все менее "наэлектризованным", поскольку большинство сложных вопросов при активном участии сенаторов находит решение в ходе подготовки основного финансового документа ко второму чтению в Госдуму.

Вице-спикер СФ Николай Журавлев напомнил, что в этом году благодаря совместной работе депутатов, сенаторов и Минфина впервые удалось распределить 94% субсидий регионам еще перед I и II чтением бюджета в Госдуме. Кроме того, принято общее решение о том, что соглашения на выделение средств должны быть заключены до 1 января 2020 года, чтобы деньги в субъекты стали поступать как можно раньше.

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