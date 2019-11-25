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25.11.2019 18:51
Рубрика: В мире

Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды"

Текст: Иван Владимиров
Утром 25 ноября из сокровищницы "Зеленые своды" в Дрездене похищены старинные украшения. Об этом сообщает Deutsche Welle. Чтобы обесточить сигнализацию, грабители подожгли электрощит, обеспечивавший электроэнергией весь район, где находятся Музеи Дрездена. Пока пожарные работали, воры пробрались сокровищницу "Зеленых Сводов". Их добычей стали только украшения.
Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER
Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

Злоумышленники взяли из одной витрины три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann), не уточнив, похитили их полностью или нет. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленых сводах" украшения бесценны.

Как было сказано на пресс-конференции, злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Фото: Greek Ministry of Culture
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Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений".

В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 млн евро. Она до сих пор не найдена.

Саксонская "Флоренция на Эльбе", как называют иногда Дрезден, славится Фрауенкирхе, Академией художеств, Брюльской террасой, запечатленной Каналетто, и, конечно, Государственными художественными музеями Дрездена. Жемчужина этих музеев - сокровищница "Зеленые своды". Это одно из самых впечатляющих собраний старинных ювелирных изделий Европы.

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