Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды"

Злоумышленники взяли из одной витрины три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann), не уточнив, похитили их полностью или нет. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленых сводах" украшения бесценны.

Как было сказано на пресс-конференции, злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений".

В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 млн евро. Она до сих пор не найдена.

Саксонская "Флоренция на Эльбе", как называют иногда Дрезден, славится Фрауенкирхе, Академией художеств, Брюльской террасой, запечатленной Каналетто, и, конечно, Государственными художественными музеями Дрездена. Жемчужина этих музеев - сокровищница "Зеленые своды". Это одно из самых впечатляющих собраний старинных ювелирных изделий Европы.