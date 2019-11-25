Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Судья Пресненского суда постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании Ирине Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 января.

В ходе судебного заседания защита просила суд оставить замруководителя Росалкогольрегулирования на свободе в виду того, что она хорошо характеризуется, страдает несколькими заболеваниями и заботится о пожилых родителях.

Представитель прокуратуры также просил суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу Голосной.

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявлено обвинение по части 1 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц".

По версии следствия Голосная, располагала сведениями о том, что оборудование пивоваренной компании, предназначенное для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС, не соответствует стандартам. Однако она поручила своим сотрудникам сделать заключение, что приборы опломбированы. В Следственном комитете утверждают, что сотрудники исполнили это распоряжение из карьеризма и желания выслужиться. В результате этих действий компания избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Обвиняемыми по этому делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.