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25.11.2019 20:25
Рубрика: Спорт

Впереди Овечкина

Свечников набрал очки в восьмом матче подряд в НХЛ
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников продолжает утверждаться в роли лидера клуба, несмотря на свой 19-летний возраст.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Детройтом" (2:0) наш соотечественник отметился голевой передачей. Это уже восьмая игра кряду, в которой Свечников набирает очки.

Фото: AP Photo/Al Drago
"Вашингтон" проигрывает без голов Овечкина, Панарин и Кучеров набирают очки

Вообще, этот месяц сложился для Андрея феноменально. В 14 матчах у вундеркинда 19 (10+9) баллов. А всего в 24 матчах регулярного сезона нападающий заработал уже 27 (11+16) баллов.

Из соотечественников столько же только у самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ форварда "Рейнджерс" Артемия Панарина. А вот капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с 25 очками идет чуть позади.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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