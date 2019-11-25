Свечников набрал очки в восьмом матче подряд в НХЛ

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников продолжает утверждаться в роли лидера клуба, несмотря на свой 19-летний возраст.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Детройтом" (2:0) наш соотечественник отметился голевой передачей. Это уже восьмая игра кряду, в которой Свечников набирает очки.

Вообще, этот месяц сложился для Андрея феноменально. В 14 матчах у вундеркинда 19 (10+9) баллов. А всего в 24 матчах регулярного сезона нападающий заработал уже 27 (11+16) баллов.

Из соотечественников столько же только у самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ форварда "Рейнджерс" Артемия Панарина. А вот капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с 25 очками идет чуть позади.