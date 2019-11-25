Трамп принял в Белом доме собаку, участвовавшую в ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме собаку по кличке Конан, принимавшую участие в операции по ликвидации лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как передает CNN, к главе государства пес прибыл в сопровождении солдат, также участвовавших в той акции.

По словам Трампа, эта бельгийская овчарка "потрясающая и очень умная", во время операции она была серьезно ранена, но смогла выкарабкаться. А за свой подвиг собака была удостоена медали.

За абу-Бакром Конана отправили, так как опасались, что террорист, не имея возможности уйти от погони, воспользуется поясом смертника (что в итоге и произошло). Пес пострадал, когда от прогремевшего взрыва обвалился тоннель, по которому бежал абу-Бакр.

Примечательно, что имя собаки, привлеченной отрядом "Дельта", было засекречено, однако Трамп раскрыл его общественности, опубликовав в Twitter еще и фотографии Конана.

Кстати, во время приема собаке явно была не интересна речь Трампа, выступавшего перед журналистами, она крутила головой и выпрашивала ласку у присутствующих. И весьма успешно: вице-президент Майк Пенс в итоге погладил пса.