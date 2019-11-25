У мыса Доброй Надежды пройдут совместные учения ЮАР, РФ и Китая

Впервые на юге Африки начались совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР. В ходе маневров отрабатываются операции против террористов и морских пиратов, а также оказание помощи потерпевшим бедствие.

Россию на этих учениях представляют ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406. Из Китая в ЮАР прибыл фрегат "Вэйфан", оснащенный управляемым ракетным оружием, принимающая сторона задействовала фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг".

Совместные тренировки трех стран стартовали с парада, который прошел на центральной набережной Кейптауна. Маневры уже получили название "Мози", что с одного из официальных языков ЮАР переводится - "дым".

Как передает ТАСС, на торжественной церемонии выступил контр-адмирал Владимир Земсков, который заявил, что первые в истории совместные российско-китайско-южноафриканские учения являются важным этапом в развитии стратегических отношений между странами.

"Мы приступаем к отработке совместных действий по обеспечению безопасности судоходства в важнейшей части мира. Учения имеют в качестве главной задачи организацию совместной работы в районе побережья Южной Африки. Они позволят распространить полученный здесь опыт на другие регионы, дадут возможность решать задачи любой сложности в любой части мирового океана", - подчеркнул Земсков.

Совместные тренировки проходят как на море, так и на земле. Сухопутная часть включает в себя строевую и физическую подготовку, а также занятия рукопашным боем.

Возле мыса Доброй Надежды проходят важнейшие морские пути из Европы, Африки и Азии

Морские тренировки пройдут возле мыса Доброй Надежды, неподалеку от Кейптауна.

Нужно отметить, что мыс Доброй Надежды находится в ключевом районе африканского побережья, где сливаются Атлантический и Индийский океаны. Здесь проходят важнейшие морские и торговые пути из Европы, Африки и Азии.

В районе мыса штабы группировки приступят к работе по уточнению стратегии и тактики совместных действий на море. Основная часть тренировок - отработка практических навыков по борьбе с морским пиратством и совместные антитеррористические операции на море.

Корабли выйдут в заданный район и, проводя маневрирование, будут обмениваться между собой сигналами с использованием специальной таблицы. Кроме того, будет проведена отработка передачи грузов в море, поиск судна, подозреваемого в пиратской деятельности, досмотр подозрительного судна с использованием антитеррористических подразделений.

Также экипажи кораблей будут вести поиск и спасение судов, которые по легенде учений потерпели крушение.

Завершатся совместные тренировки 30 ноября, после чего российские корабли, пополнив запасы продовольствия, возьмут курс на Атлантику.

Западные СМИ уже отреагировали на трехсторонние маневры России, Китая и ЮАР. Британская "Таймс" назвала учения "очередным свидетельством меняющейся динамики влияния в Африке". Газета констатировала, что, проводя подобные совместные тренировки, "Россия расширяет сферу своих интересов в Африке и усиливает там свое влияние".