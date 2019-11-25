В Болгарии цены на электричество - одни из самых высоких в Европе. Рыночная стоимость на бирже составляет порядка 56,68 евро за мегаватт/час. Конечно, это сказывается на рядовых потребителях. В Софии треть пользователей не платит регулярно за отопление квартир, накопленный долг перед энергетическими компаниями составляет порядка 100 миллионов евро, сообщает деловое издание "Капитал".

Население надеется на теплую зиму, чтобы уменьшить непомерные счета на электричество. Раз в месяц по квартирам ходят контролеры, которые проверяют расход электроэнергии. В подъездах висят строгие предупреждения, чтобы в обозначенное время жильцы непременно были дома. И это, конечно, делается неспроста, чтобы предотвратить махинации со счетчиками.

Особую актуальность проблема экономии электроэнергии возникает перед отопительным сезоном. Компания "Топлофикация София", озабоченная большими долгами граждан, выпустила рекомендации на этот счет. Вероятно, следование им позволит в какой-то степени снизить нагрузку на кошелек. Так, специалисты советуют использовать оставшееся тепло духовки. Если выключить духовку на 10 минут до окончания времени выпечки, можно сэкономить до 20 процентов от суммы за электроэнергию на работу оборудования. Кроме того, предлагается готовить с крышкой и использовать в максимальной степени скороварки, а не электроплиту. Так можно добиться экономии электричества до 20 процентов.

Для приготовления пищи на плите рекомендуют использовать посуду с толстым дном - неравномерность в 1 миллиметр на дне кастрюли приводит к перерасходу 15 процентов электроэнергии. И, конечно, самый главный совет от "Топлофикации": снижение зимой температуры помещения на 1 градус позволит уменьшить счет на электричество на 10 процентов. Можно также поэкспериментировать со снижением температуры нагревателя воды, что также поможет сэкономить.

В соцсетях люди советуют поставить в квартире печь и провести дымоход в окно: дрова намного дешевле электричества

В социальных сетях горожане обмениваются житейским опытом, как комфортно перезимовать и не сильно залезть себе в карман для расчета за электроэнергию. Некоторые пользователи предлагают выключать зимой радиаторы в комнатах, которые не часто используются. Есть и такие советы, как, например, использование электрической простыни. Она кладется под обычную простыню и нагревает постель, а сверху может быть пуховое одеяло. Наиболее продвинутые граждане советуют покупать бытовую технику с таймером. Например, стиральная машина включится ночью, когда тариф на электроэнергию наиболее низкий. Есть и такие экзотические рекомендации, как проведение дымохода в окно и приобретение печи-камина. Дрова в Болгарии стоят намного дешевле электричества.

Некоторые жители Софии подходят к проблеме сбережения электроэнергии с другой стороны, полностью утепляя квартиры снаружи. В городе зачастую можно видеть строительные леса у многих домов. Причем городские власти обещают льготный кредит на проведение таких ремонтных работ.