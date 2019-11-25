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25.11.2019 20:10
Рубрика: Общество

"Крот" жил рядом с Фиделем

В ЦРУ рассекретили документы о секретном агенте на Кубе
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
В тот день ветеран Второй мировой войны, разведчик, служивший в Бирме и Панаме, американец Росс Лестер Крозье был особенно возбужден и испугал свою 12-летнюю дочь. По телевизору 23 ноября 1963 года крутили сюжет, как Ли Харви Освальда, обвиняемого в убийстве Джона Кеннеди, застрелили в прямом эфире во время этапирования между тюрьмами.
Фидель Кастро в горах Сьерра-Маэстра в 1958 году. Фотография была впервые опубликована в 2010 году. Фото: EPA Фидель Кастро в горах Сьерра-Маэстра в 1958 году. Фотография была впервые опубликована в 2010 году. Фото: EPA
Фидель Кастро в горах Сьерра-Маэстра в 1958 году. Фотография была впервые опубликована в 2010 году. Фото: EPA

Только спустя годы Лилиан узнает, что Крозье, имевший минимум семь псевдонимов и фальшивых фамилий, был сотрудником ЦРУ. Именно Крозье, как оказалось, стал, по сути, единственным "кротом" из ЦРУ, которому удалось проникнуть в окружение лидера кубинской революции. О работе Крозье, который умер в безвестности и едва ли не в нищете в 2000 году, стало известно из 944 страниц документов ЦРУ, которые были рассекречены на днях.

Фото: В. Егоров, В. Савостьянов. РГАКФД. Арх. № 1-55150
Как Фидель Кастро месяц гостил у Никиты Хрущева

Документы показывают судьбу шпиона, награжденного "фирмой" орденом Мужества за былые подвиги, но оказавшегося ненужным разведывательному ведомству США после провальной операции в Заливе свиней, которую он курировал. Его выставили за дверь, при помощи фальшивого резюме (трудовой книжки) устроив на работу в ... почтовое отделение в Вашингтоне. Случай, честно говоря, банальный. Многочисленные истории о доморощенных и завербованных американскими силовиками агентах, показывают, что от них избавляются как от "ненужной вещи", когда они вырабатывают свой ресурс. Крозье не только потерял в деньгах, но и лишился любимой работы. А ведь всего за три года до этого он был в фаворе у руководства Управления. Крозье в 1954 году забросили под прикрытием на Кубу. ЦРУ хотело знать подробности об антиправительственных настроениях среди студентов Гаванского университета, бросивших вызов диктатору Фульхенсио Батисте. В задачу Крозье входила вербовка студентов и их использование в качестве информаторов, чтобы следить за протестными и антиамериканскими настроениями. Затем ЦРУ предоставило Крозье новое прикрытие в качестве представителя вымышленной американской фирмы - Института общественных исследований. Пик карьеры Крозье, как агента ЦРУ, пришелся на 1958 год, когда ему, как "исследователю и журналисту", организовали двухнедельную поездку в горы Сьерра-Маэстра, где он познакомился с Фиделем Кастро и Че Геварой и постоянно фотографировал этих "икон революции".

После победы революции ЦРУ не удалось подобраться к кубинскому лидеру

Крозье слал в Лэнгли информацию об усилении отряда повстанцев. Но американцы не приняли в расчет возможности Кастро и его товарищей, считая их очередными "латиноамериканскими выскочками", которые не способны свергнуть режим Батисты. После революции Барбудос пришли к власти в 1959 году. Именно Крозье узнал от своих агентов, что СССР разместил ракеты на Кубе. Но крест на будущем поставила провальная операция в Заливе свиней, в ходе которой почти все наемники были убиты. Крозье обвинили в неудачной организации операции. Так закончилась некогда блистательная карьера этого, по сути, единственного, крота ЦРУ в окружении Фиделя, превратившегося из настоящего Джеймс Бонда в рядовго почтового инспектора, страдавшего алкоголизмом.

Справка "РГ"

За все годы после победы революции 1 января 1959 года американской разведке не удалось подобраться близко к кубинскому лидеру. В окружении Фиделя после революции не было кротов ЦРУ. Этот факт недавно признал бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон, который в своей книге написал, что Фидель был непревзойденным мастером разбираться с любым заговором. Более того, он привел сенсационный факт: из 38 агентов ЦРУ, отправленных на остров, 26 были перевербованы кубинцами. Фидель не только создал несколько, выражаясь языком спецслужб, "колец безопасности" вокруг себя, но, как говорил автору этих строк друг семьи Кастро, генерал КГБ в отставке Николай Леонов, обладал чутьем гепарда, хищника, который лучше всех из зверей чувствует опасность. Он вычислил агента Батисты, который спал с ним в одной палатке в Сьерра-Маэстра. Никто, кроме личных охранников, никогда не знал, где будет находиться в ближайшие часы кубинский лидер и каков маршрут его передвижения. Хроника покушений на Кастро впечатляет: "стандартные" ядовитые таблетки, отравленные сигары, "блондинки-киллеры" и даже "экзотические" взрывающиеся моллюски. По приблизительным подсчетам, противники Кастро на протяжении его жизни угрожали ему примерно раз в месяц! Но Фидель всегда выходил сухим из воды. Многие эксперты говорят о его заговоренности на Великого воина жрецами сантерии - смеси африканских и католических верований. Однажды в Сьерра-Маэстра он наткнулся на батистовца, который направил на него винтовку и собирался выстрелить. Фидель спокойно подошел к солдату и отвел оружие от своего лица. "Никто не может убить меня!" - сказал лидер повстанцев и также спокойно пошел своей дорогой.

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