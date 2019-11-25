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С началом отопительного сезона в Германии на многочисленных сайтах появляются полезные советы, "трюки" и "хитрости", помогающие сэкономить на отоплении квартир и частных домов. У рядового немца на это уходит около четверти всех коммунальных трат за год.

Примерно половина всех зданий (в том числе 40 миллионов домохозяйств) в ФРГ отапливается газом, еще четверть - мазутом. Однако владельцы старых котлов предпочитают не менять их на новые, а переходить на газ. В новых домах также набирают популярность тепловые насосы, но пока их доля в общей отопительной системе составляет не более двух процентов.

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Между тем прогнозы на этот год неутешительны: коммунальщики обещают рост цен на газовое отопление до пяти процентов, так что важно подобрать выгодный тариф. Те, кто использовал прошлой зимой базовый, заплатили в среднем по Германии 1121 евро, а самый дешевый - всего 755, отмечает обозреватель портала Verivox Валерьян Фогель. По его словам, жителям домов с масляными батареями тоже рано радоваться: в конечном итоге отопление помещений с помощью нефтепродуктов обходится на 111 евро в год дороже газового. Расценки тут сильно зависят от колебания цен, так что "важно заправить баки в подходящий момент".

Как подсчитали скрупулезные немецкие эксперты, "каждый градус экономит примерно 6 процентов" в денежном выражении. Так что прогрессивные граждане устанавливают у себя термостаты - приборы для регулирования температуры. Они стоят от 10 до 50 евро и служат около 15 лет. А вот переносные обогреватели, работающие от розетки, "едят" слишком много энергии, так что от них немцы отказываются. Итак, в жилом помещении рекомендуется поддерживать среднюю температуру на уровне 23 градусов. Теплее всего должно быть, понятное дело, в ванной комнате, в детской - достаточно 22 градусов, в гостиной - 20, ну а спят рачительные немцы и вовсе при 15-16 градусах. Охлаждать квартиру ниже этой отметки не рекомендуется - это чревато появлением плесени. К тому же прогреть помещение с 12 градусов слишком энергозатратно. Так что даже в отсутствие хозяев батареи лучше не отключать.

Фото: Reuters
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Радиаторы нельзя заставлять мебелью и завешивать шторами - иначе они будут работать "вхолостую", а на кошелек ляжет дополнительная 15-процентная нагрузка. В целях экономии энергии эксперты советуют не держать окна и форточки открытыми, но, напротив, задраивать наглухо все щели. Изолента обойдется всего в 30 евро, зато позволит сэкономить 30 процентов на отоплении. Конечно же, при этом надо проветривать комнаты хотя бы два раза в день по десять минут, полностью отключая отопление. То же самое касается зазоров между дверью и полом - их не должно быть. Ну а в старых панельных домах, построенных между 1950 и 1970 годами прошлого века, жители еще и прокладывают тонкие стены за батареями специальными панелями, поддерживающими тепло. Наконец, особо изобретательные граждане покупают специальные насадки для душа, чтобы экономить и на нагревании воды.

В мире Европа Германия
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