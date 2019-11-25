В Японии зима довольно мягкая, хотя температура здесь сильно разнится в зависимости от региона. Так, в Токио столбик термометра вряд ли опустится ниже отметки минус 5 градусов по Цельсию. При этом в северном Хоккайдо зачастую стоят морозы с обилием снега на улицах.

В Японии жители к зиме запасаются пледами и одеялами, в том числе электрическими. Это гораздо выгоднее, чем греть весь дом. Фото: instaGram.com / bellemaison.jp

В японских домах отсутствует центральное отопление, отчего в зимнюю пору там действительно зябко. Местные жители обогреваются с помощью кондиционеров. Электроэнергия в Стране восходящего солнца стоит дорого, поэтому любителям тепла приходится серьезно раскошеливаться. Японцы стараются включать кондиционер как можно реже, использовать его только в одной комнате, а не во всех помещениях, что позволяет в итоге несколько сэкономить. Понятно, что, уходя на работу, японцы отключают обогрев воздуха и в конце дня возвращаются в холодные квартиры.

В современных домах предусмотрен обогрев полов. Люди с более скромным бюджетом могут покупают электрический ковер с пультом управления, с помощью которого можно отрегулировать температуру. Как правило, его кладут под обычный ковер.

Кстати

Японцы зимой стараются согреть себя, а не окружающее пространство. Здесь им на помощь приходят самые разные приспособления. Электрические одеяла и простыни - вполне ходовой товар на японских островах. Привычные для нас обогреватели здесь тоже в почете. Многие покупают специальные обогревалки для ног или носят дома "хантэн" - традиционный японский ватник.