В японских домах отсутствует центральное отопление, отчего в зимнюю пору там действительно зябко. Местные жители обогреваются с помощью кондиционеров. Электроэнергия в Стране восходящего солнца стоит дорого, поэтому любителям тепла приходится серьезно раскошеливаться. Японцы стараются включать кондиционер как можно реже, использовать его только в одной комнате, а не во всех помещениях, что позволяет в итоге несколько сэкономить. Понятно, что, уходя на работу, японцы отключают обогрев воздуха и в конце дня возвращаются в холодные квартиры.
В современных домах предусмотрен обогрев полов. Люди с более скромным бюджетом могут покупают электрический ковер с пультом управления, с помощью которого можно отрегулировать температуру. Как правило, его кладут под обычный ковер.
Японцы зимой стараются согреть себя, а не окружающее пространство. Здесь им на помощь приходят самые разные приспособления. Электрические одеяла и простыни - вполне ходовой товар на японских островах. Привычные для нас обогреватели здесь тоже в почете. Многие покупают специальные обогревалки для ног или носят дома "хантэн" - традиционный японский ватник.