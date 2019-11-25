В Иерусалиме скончался писатель и журналист Михаил Хейфец

Ушел из жизни советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец. Он скончался в Израиле в возрасте 85 лет.

Как сообщает "9 канал" (Израиль) со ссылкой на дочь Михаила Хейфеца Наталью, писатель страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Михаил Хейфец - уроженец Ленинграда. Там он окончил Педагогический институт имени Герцена (литературный факультет), после чего устроился школьным преподавателем, а параллельно писал книги. Его труды печатались в толстых литературных журналах "Звезда", "Нева", в молодежном журнале "Костер".

В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца написанное им предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского. За "антисоветскую пропаганду и агитацию" его приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. Отбыв срок, Михаил Хейфец уехал в Израиль, где до последнего продолжал заниматься историей и литературой.