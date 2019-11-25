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25.11.2019 23:41
Рубрика: Общество

Крылья победы

В Москве наградили лучших "СМИротворцев-2019"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8024)
Девятый всероссийский конкурс журналистских работ "СМИротворец" на лучшее письмо о межнациональных отношениях назвал победителей. В 2019 году жюри рассмотрело 9753 работы из 1048 СМИ. На сцену "Известия холл" за призами и статуэтками поднимались 41 лауреат. Накануне они сачала на журфаке МГУ спорили о будущем журналистики и пришли к заключению о том, что "темные лошадки" - блогеры, мультимедиа и интернет - "сделают журналистику цифровым миром". Затем в Московском доме национальностей, Соборной мечети, в нескольких музеях и на III медиафоруме этнических и региональных СМИ говорили о тонкостях межнационального согласия.
"Родина" No1, 2019 г. Статья Юрия Борисенка "Выбор Богдана Хмельницкого" - победитель "СМИротворца-2019". "Родина" No1, 2019 г. Статья Юрия Борисенка "Выбор Богдана Хмельницкого" - победитель "СМИротворца-2019".
"Родина" No1, 2019 г. Статья Юрия Борисенка "Выбор Богдана Хмельницкого" - победитель "СМИротворца-2019".

Затем пришло время назвать победителей. В номинации "Печать" победили журнал "Огонек" (Москва) с материалом Екатерины Соловьевой "Эльфы, Кегри и сульчины" и журнал "Родина" (Москва) с материалами Юрия Борисенка "Выбор Богдана Хмельницкого". Победители номинации "Телевидение" - телекомпания "Моя планета" (Москва) с программой "Кавказский пленник. Горная Дигория", авторы Андрей Понкратов, Александра Боровикова и ГТРК "Амур" (Благовещенск) с репортажами Анны Шантыка "В Россию с любовью". Лауреаты "Радио" - ГТРК "Тула" с программами "Язык, культура и любовь" (автор Екатерина Федосова) и "Радио Ямала" с программой "Россыпи Севера" (автор Мария Елтышева). В номинации "Интернет" в лидеры вышли интернет-газета "Lenta.ru" (Москва) и Псковское отделение ТАСС.
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Все победители находили точные слова, но Руслан Харсиев из Липецка выразил общий настрой: "Победа - подтверждение того, что мы идем правильным путем: мы разные, с разной культурой и обычаями. И это надо беречь". Именно такими были категория "Этнические и локальные СМИ" и "Родные языки". Они представили все национальные культуры страны и увезли 11 наград.

356 победителей "СМИротворца" насчитывает конкурс с момента своего основания - с 2008 года

Специальные номинации - "Детские и молодежные СМИ", "Интернет", "Блоги" и "Поколение мультимедиа" - представлены юными журналистами. В номинации "Поколение мультимедиа" спецпризом отмечена студентка Псковского университета Кира Суханова за материал "Как я потеряла свою национальность". И Кира Суханова, и блогеры Виктор Ротарь из Хабаровского края и Виталий Штыбин из Москвы, и Ольга Романова из Владимира говорили о том, что "победа - это выход на новый уровень, расширение сети контактов, обмен опытом и просто рост". Еще как сказала Патимат Рамазанова из Махачкалы: "От победы крылья растут".

Общество СМИ и соцсети
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