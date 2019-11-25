В России подешевели хостелы

В Москве стоимость проживания в хостеле за месяц снизилась на шесть процентов (с 409 до 385 рублей за место), а в Петербурге - осталась без изменений (389 рублей за место).

По сравнению с октябрем 2018 года цена аренды снизилась как в Москве, так и в Санкт-Петербурге: на 12 и 17 процентов соответственно. В октябре прошлого года хостел в Москве бы обошелся туристу 437 рублей, в Санкт-Петербурге - 467 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито, которое есть в распоряжении "РГ".

Любопытно, что стоимость проживания в хостелах снизилась спустя месяц после вступления в силу закона о гостиницах в жилых домах.

Ожидалось, что стоимость вырастет, ряд игроков уйдет с рынка, однако этого не произошло. Объемы спроса и предложения в обоих городах значительно увеличились, говорится в исследовании.

По сравнению с сентябрем текущего года россияне на девять процентов больше интересовались поездками в Москву, чем в Санкт-Петербург. Относительно октября 2018 года динамика спроса также выше у Москвы (19 процентов против 2 процентов)