По итогам завершившегося вчера шестого тура регулярного чемпионата российской волейбольной женской Суперлиги лидерство делят сразу четыре (!) команды.

Пять раз добивались победы и имеют в своем пассиве по одному поражению наши участники Лиги чемпионов "Локомотив" (Калининградская обл.) и "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.), а также преподносящие пока своим болельщикам приятные сюрпризы "Сахалин" (Южно-Сахалинск) и саратовский "Протон".

Правда, именно минувший тур получился не очень интересным. Все шесть матчей завершились со счетом 3:0, причем в пяти случаях успех праздновали хозяйки площадки. Гостевого успеха добился лишь "Сахалин", оказавшийся сильнее аутсайдера "Динамо-Метар" (Челябинск). Лучшим бомбардиром тура стала хорватка Саманта Фабрис из казанского "Динамо" - 21 очко в победной встрече с одноклубницами из Краснодара.