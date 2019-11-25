Владелец Louis Vuitton подтвердил покупку Tiffany за $16,2 млрд

Французский концерн, известный производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) подтвердил информацию о покупке крупнейшей ювелирной компании Tiffany по цене $135 за акцию. Сделка оценивается в €14,7 млрд или $16,2 млрд.

Как сказано в заявлении LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.

Сделка обсуждалась на протяжении года, и в понедельник после продолжительного заседания советы директоров обеих компаний рекомендовали ее одобрить. Ожидается, что окончательно она будет завершена в середине 2020 года при условии согласования с акционерами Tiffany и получения разрешений от регулирующих органов.

Покупка Tiffany станет крупнейшей в истории LVMH.

Напомним, в группу LVMH в настоящий момент входит 75 домов, среди которых Louis Vuitton, Moët & Chandon, Bulgari, TAG Heuer, Hublot, Zenith, Christian Dior, Loewe, Marc Jacobs, Céline, Kenzo, Givench , Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Mercier и пр.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом. Первый магазин был открыт на Манхэттене. Tiffany и ее дочерние компании разрабатывают, производят и продают ювелирные изделия, часы, аксессуары. На данный момент в активе компании более 300 бутиков по всему миру, ее штат насчитывает свыше 14 тыс. сотрудников.