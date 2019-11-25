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25.11.2019 18:40
Рубрика: Власть

Ничего личного

Верховный суд разъяснил, как можно при разводе распорядиться личным имуществом
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассмотрела ситуацию, с которой сталкиваются многие граждане, когда приходится делить имущество после развода. Один из ключевых в подобной ситуации вопросов: могут ли супруги включать в соглашение о разделе имущества или в брачный договор пункт о распоряжении своим личным имуществом?
Верховный суд уточнил правила деления имущества супругов после развода, если речь идет о личном добре каждого. Фото: iStock Верховный суд уточнил правила деления имущества супругов после развода, если речь идет о личном добре каждого. Фото: iStock
Верховный суд уточнил правила деления имущества супругов после развода, если речь идет о личном добре каждого. Фото: iStock

Таких споров, как показывает судебная статистика, много. Но каждый регион решал подобные споры по-разному. Единой позиции не существовало. И вот теперь Верховный суд РФ разъяснил, как надо поступать, если речь идет о разделе личного добра.

Напомним, что имущество, движимое и недвижимое, которое было у человека до брака, считается его личным и по общему правилу разделу не подлежит. Да и полученное гражданином имущество уже в браке так же может считаться только его личным, если речь идет о наследстве, подарке и прочем. Все это также при разводе делиться не будет.

Фото: РИА Новости
Подать заявление о разводе можно будет независимо от прописки

Наша история началась в Краснодарском крае. Там жили супруги, заключившие брачный договор. В этом договоре они записали следующее : в случае развода их совместно приобретенная дорогая квартира является собственностью супруги. А еще одна квартира, подешевле, в случае развода достается в собственность мужу. Еще по договору жена получит деньги - 700 000 рублей в качестве компенсации.

Прошло время, и брак был расторгнут. Бывший супруг, поразмыслив некоторое время, пришел к выводу, что с брачным договором он прогадал, потому что условия соглашения и договора ставят его в невыгодное положение - лишают всего совместно нажитого имущества.

С такими мыслями бывший муж отправился в суд. В его иске было сказано, что дорогая квартира, которая по брачному договору досталась супруге, не является совместной собственностью, поскольку приобретена на его личные деньги "путем заключения договора долевого участия в строительстве". Экс-супруг попросил суд признать их с женой соглашение и брачный договор недействительными, "поскольку в него включено имущество, не являющееся совместным".

По мнению ВС, супруги вправе включать в соглашение о разделе свое личное имущество

Первая инстанция - Геленджикский городской суд Краснодарского края - пришел к выводу, что документы, по которым разделено имущество бывшей семьи, соответствуют закону, заключены при обоюдном согласии супругов в период брака добровольно. Все сделано "в соответствии с их осознанным волеизъявлением".

По мнению суда, несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для признания брачного договора и соглашения недействительными. Поэтому суд первой инстанции в иске бывшему мужу отказал.

Он обжаловал это решение. Краснодарский краевой суд итог спора пересмотрел и сказал, что стороны включили в соглашение имущество, не являющееся совместным. А этого, по мнению суда, делать нельзя. Поэтому суд частично отменил ранее принятое решение и вынес новое - о признании соглашения о разделе имущества недействительным. А еще краевой суд применил последствия недействительности сделки и взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа 700 000 рублей компенсации.

Фото: GettyImages
Новый законопроект упростит раздел имущества супругов

Тогда уже бывшая супруга обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Там дело изучили и Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что на момент заключения соглашения право собственности на квартиру было зарегистрировано за мужем на основании договора участия в долевом строительстве, причем регистрация была сделана в период брака. Дорогая квартира, о которой идет речь, была куплена за 2 358 087 рублей и оценена сторонами почти в четыре миллиона.

Важный момент - по мнению Верховного суда, супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в браке имущества, но также включать в брачный договор и в "иное соглашение" любые, не противоречащие закону условия. В том числе и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов. Это не запрещено статьей 8 Семейного кодекса и не может толковаться как нарушение закона.

По мнению Верховного суда, стороны вправе включать в соглашение о разделе свое личное имущество, поэтому соглашение признано действующим.

Именно поэтому Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение апелляции о признании заключенного сторонами соглашения о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение суда первой инстанции Эксперты назвали такое решение очень важным, так как оно разъясняет сложные моменты в процедуре деления совместно нажитого имущества. Дело в том, что нотариусы, оформляющие брачные договоры, часто отказывали гражданам во включении в состав подлежащего разделу имущества личного имущества супругов.

Теперь, после разъяснения ситуации Верховным судом эта проблема снимается с повестки дня, а у граждан появляется больше вариантов раздела собственности.

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