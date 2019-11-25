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Текст:   Андрей Полынский 
11:19 25.11.2019

Второе жилье россияне хотят купить для отдыха или инвестиций

По результатам онлайн-голосования на портале Индикаторы рынка недвижимости (IRN.RU), большинство участников купили бы вторую недвижимость для инвестиций или для отдыха на даче либо за границей. При этом каждый десятый заявил, что второе жилье в принципе не нужно.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Читателям www.irn.ru был задан вопрос "Если бы у вас была возможность купить для себя второе жилье, какое бы вы приобрели?" 29,1 процента ответивших заявили, что для себя второе жилье не нужно - только для инвестиций. Почти столько же (28,7 процента) купили бы загородный дом.

Фото: iStock
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Остальные варианты набрали заметно меньше голосов. 15,8 процента участников онлайн-голосования приобрели бы курортную недвижимость за рубежом, 8,6 - квартиру "для пиджака" рядом с работой, 5,4 - курортную недвижимость в России. Меньше всего голосов (1,1 процента) набрал ответ "квартиру в другом городе для поездок".

Интересно, что 10 процентов участников онлайн-голосования выбрали вариант "вторая недвижимость мне в принципе не нужна".

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