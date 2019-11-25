Второе жилье россияне хотят купить для отдыха или инвестиций

Читателям www.irn.ru был задан вопрос "Если бы у вас была возможность купить для себя второе жилье, какое бы вы приобрели?" 29,1 процента ответивших заявили, что для себя второе жилье не нужно - только для инвестиций. Почти столько же (28,7 процента) купили бы загородный дом.
Остальные варианты набрали заметно меньше голосов. 15,8 процента участников онлайн-голосования приобрели бы курортную недвижимость за рубежом, 8,6 - квартиру "для пиджака" рядом с работой, 5,4 - курортную недвижимость в России. Меньше всего голосов (1,1 процента) набрал ответ "квартиру в другом городе для поездок".
Интересно, что 10 процентов участников онлайн-голосования выбрали вариант "вторая недвижимость мне в принципе не нужна".