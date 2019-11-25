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25.11.2019 00:05
Рубрика: Общество

Мы говорим - Юферова!..

Она пристально всматривается в других людей, радуясь не только сходству, но и различиям
Текст: Михаил Швыдкой
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
Читатели старшего возраста, которые в школе учили стихи В. В. Маяковского, естественно спросят: "А что подразумеваем?" А подразумеваем многое.
На книжных фестивалях "Красная площадь" Ядвига Юферова не случайный гость, а деятельный соучастник. Фото: Виктор Васенин/РГ На книжных фестивалях "Красная площадь" Ядвига Юферова не случайный гость, а деятельный соучастник. Фото: Виктор Васенин/РГ
На книжных фестивалях "Красная площадь" Ядвига Юферова не случайный гость, а деятельный соучастник. Фото: Виктор Васенин/РГ

Если говорить о третьем тысячелетии, то именно в его первые годы отдел культуры "РГ", которым руководит Ядвига Брониславовна как заместитель главного редактора, собрал в свои ряды такое количество первоклассных писателей, какого, думаю, нет ни в одном издании мира.

Много лет назад, еще в советскую пору, руководитель одной уважаемой газеты выдал мне сокровенное и, похоже, выстраданное: "Гениев надо печатать, но с ними не надо работать в одной редакции!" У Юферовой куда больше куража и отваги, она не только печатает "гениев", но и собрала их под крышей одного редакционного отдела. Она тайная муза каждого из них, которая не старается даже прикидываться строгой начальницей. И уже поэтому ее невозможно подвести, поставить в неловкое положение.

Ядвигу Брониславовну явно не страшит, что Павел Басинский представляет в этом прекрасном сообществе Льва Николаевича Толстого, Лев Данилкин - Владимира Ильича Ленина, а Игорь Вирабов - Андрея Андреевича Вознесенского, и далее по списку. При всех различиях, пристрастиях, интересах их объединяет понимание того, что единственной новостью может быть талант автора, качество творения. И ничто другое.

Профессиональная требовательность определяет общую этическую атмосферу совместной работы. Именно поэтому коллеги умеют радоваться успехам друг друга. Прежде всего творческим. И Ядвига Юферова, к счастью, сама нередко демонстрирует класс мастерства. Причем диапазон ее интересов необычайно широк - возьмите в руки книгу об Юрии Никулине или прочтите ее размышления о современном русском языке. Врожденный интерес к познанию мира в немалой степени предопределил ее профессиональную судьбу.

Руководитель уважаемой газеты выдал сокровенное и, похоже, выстраданное: "Гениев надо печатать, но с ними не надо работать в одной редакции!"

Статьи Ядвиги Брониславовны всегда открывают читателю что-то новое - в обществе и в людях, которые определяют его бытие. Она на редкость доброжелательный слушатель, при этом не заискивающий перед героями своих интервью. Она владеет этим труднейшим жанром журналистики, открывая незаметные поверхностному взгляду, но важнейшие качества собеседника, будь то президенты самых разных стран или ее белорусские земляки, которые стали знаменитыми литераторами. Она пристально всматривается в других людей, радуясь не только сходству, но и различиям. Этому нельзя научиться, с этим нужно родиться и впитать уважение к непохожим на тебя ближним с молоком матери.

Один из самых маленьких городков Западной Белоруссии, Ивье, где родилась наша героиня, всегда был перекрестком многих народов и религиозных конфессий. Его по сей день называют "татарской столицей Беларуси" - мечеть в Ивье долгие десятилетия была единственной в республике. Что не мешало ни католикам, ни православным, ни иудеям, живущим в этом чудесном городке. И еще здесь было две типографии, что, несомненно, повлияло на профессиональный выбор Ядвиги Брониславовны. Обе открыты в начале ХVII века, видимо, их основатели уже тогда догадывались, кто прославит печатное дело Ивье в ХХ и ХХI веках.

Страсть к литературному слову у Я. Юферовой выражается не только в ее аналитических текстах. Эта прекрасная женщина обладает даром прирожденного тамады: статьи, написанные по случаю юбилеев ее коллег, всегда полны превосходных степеней, но они столь искренни и безупречны, что остается восхищаться литературными талантами их автора. Ядвига Брониславовна не скупится на похвалы, - и это лучший способ руководить коллективом талантливых журналистов.

Ей не нужно ходить на занятия по современному менеджменту, где опытные тренеры рекомендуют начальникам не менее семи раз в день добрым словом поощрять своих сотрудников, тем самым провоцируя их на новые трудовые подвиги. Она делает это давным-давно, еще с тех пор, когда слово "менеджмент" считали буржуазным вторжением в нашу прекрасную социалистическую жизнь. А по части трудовых подвигов ее коллеги и так немалые выдумщики.

Но ее не смущает, что Валерий Кичин, прекрасный киновед и критик, знаток музыкального театра, проводит вместе с ней и коллегами по газете фестиваль новейшего российского кинематографа, который доступен пользователям интернета. Ядвига Юферова сама, что называется, большая затейница. Ей, заместителю главного редактора "РГ", которая курирует сегодня не только культуру, но и отделы науки и общества, хочется сделать родную газету средоточием самых интересных и важных событий не только художественной, но и научной, и общественной жизни.

Она знает, что газета - это коллективный организатор. Именно поэтому Я. Юферова придумывает и реализует самые нужные, самые важные проекты в гуманитарной сфере. Чего стоит только Международный Пушкинский конкурс педагогов-русистов ближнего и дальнего зарубежья, который проходит под ее руководством без малого два десятилетия! Ее энергия, которая по сей день бьет через край, подпитывается в том числе и ее комсомольским прошлым, оно сыграло в ее судьбе решающую роль. Прежде всего потому, что привело ее в самое что ни на есть перестроечное время в "Комсомольскую правду".

... Изучая накануне юбилея Ядвиги историю ее родного города, обнаружил материал, который называется "Пять причин побывать в Ивье". Назову и шестую: это город славен тем, что в нем родилась Ядвига Юферова.

... А тот, кому известно "пять причин побывать в белорусском городе Ивье", должен знать и шестую... Фото: photoxpress
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