82-летняя бодибилдер из США нейтрализовала грабителя

Уникальный случай произошел в Рочестере, штат Нью-Йорк. 82-летняя старушка, которая до сих пор занимается бодибилдингом, нейтрализовала грабителя, который ворвался к ней в дом около 11 часов вечера, когда она уже готовилась ко сну, сообщает The Washington Post. По словам бабушки, она может поднять вес в сто килограмм. "Он выбрал не тот дом, чтобы проникнуть в него", - хладнокровно сказала она в интервью АВС 13.

В тот вечер, когда грабителю удалось снести двери с петлей и ворваться в дом, по версии старушки, она ударила его так сильно находившимся поблизости столом, что он упал и отключился. "Когда он упал, я прыгнула на него", - добавила спортсменка-ветеран. Затем, по ее словам, она вылила бутылку шампуня на его лицо и начала бить его метлой.

Согласно Рочестерскому полицейскому управлению, Мерфи ударила злоумышленника по голове табуреткой, а не столом. Она не просила полицию предъявлять ему какие-либо обвинения, потому что этот человек, по ее словам, был "сильно пьян и не понимал, что происходит". "Госпожа Мерфи хотела, чтобы подозреваемый получил медицинскую помощь и был отпущен", - говорится в заявлении полиции. После того, как мужчине оказали медицинскую помощь, Мерфи сказала, что приехавшие на помощь к ней офицеры задержались у нее. "Все они захотели сделать со мной селфи на крыльце моего дома", - сказала она.

Мерфи, в прошлом социальный работник, раньше попадала в СМИ. Она была участницей популярного шоу "Сегодня" после того, как соревновалась на турнире Всемирной федерации пауэрлифтинга в старшей возрастной категории. Она рассказала, что начала заниматься пауэрлифтингом в 70 лет, чтобы оставаться здоровой, подтянутой и независимой. "Когда в Рочестере идет снег, угадайте, кто делает снег? - сказала она в интервью. - Это я". Она также сказала, что пристрастила к пауэрлифтингу своих подружек и других пожилых женщин.