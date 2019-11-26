Новости

Домодедово может заменить уборщиц на роботов-клинеров 14:17
Легендарную красавицу Нефертити впервые показали в 3D 14:14
Путин поддержал раннюю профориентацию 14:11
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 14:10
Путин рассказал о желании стать моряком или летчиком 14:05
Искусственный интеллект вычислил соавтора пьес Шекспира 14:00
В Сочи на Кубок Союзного государства по самбо приедут 16 чемпионов мира 14:00
Видео: как пикап Tesla Cybertruck "уделал" Ford F-150 14:00
За год московская канатная дорога перевезла более 1,5 млн пассажиров 13:57
82-летняя бодибилдер из США нейтрализовала грабителя 13:53
В петербургской многоэтажке произошел хлопок газа 13:52
В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение 13:50
Неубиваемый автомат: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 13:48
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома 13:44
Сельская футбольная команда из Ленобласти завела англоязычный Twitter 13:42
На Урале подросток попал под снегопогрузчик и повредил позвоночник 13:39
В Оренбуржье осужденный удерживал двух сокамерников, требуя сигарет 13:39
Камеры будут следить за крышами более 800 нежилых объектов в Москве 13:38
На горящей шахте в Коми начали мониторинг газовоздушной среды 13:21
Сочи стал самым популярным направлением для коротких путешествий 13:16
Россияне отказались от звонков при покупке недвижимости 13:14
В Прикамье школьный бухгалтер увеличила себе зарплату на 5,2 млн рублей 13:14
На Алтае сотрудников оборонного предприятия осудили за растрату 13:14
Мошенничество с ремонтом лифтов в Иркутске расследуют по трем статьям 13:11
У москвича во время застолья похитили 1,2 млн рублей 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам сообщат о положенных им льготах
Россиянам сообщат о положенных им льготах
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 13:53
Рубрика: В мире

82-летняя бодибилдер из США нейтрализовала грабителя

Текст: Андрей Васильев

Уникальный случай произошел в Рочестере, штат Нью-Йорк. 82-летняя старушка, которая до сих пор занимается бодибилдингом, нейтрализовала грабителя, который ворвался к ней в дом около 11 часов вечера, когда она уже готовилась ко сну, сообщает The Washington Post. По словам бабушки, она может поднять вес в сто килограмм. "Он выбрал не тот дом, чтобы проникнуть в него", - хладнокровно сказала она в интервью АВС 13.

Фото: iStock
Видео: На Урале скромный грабитель не решился обратиться к продавщице

В тот вечер, когда грабителю удалось снести двери с петлей и ворваться в дом, по версии старушки, она ударила его так сильно находившимся поблизости столом, что он упал и отключился. "Когда он упал, я прыгнула на него", - добавила спортсменка-ветеран. Затем, по ее словам, она вылила бутылку шампуня на его лицо и начала бить его метлой.

Согласно Рочестерскому полицейскому управлению, Мерфи ударила злоумышленника по голове табуреткой, а не столом. Она не просила полицию предъявлять ему какие-либо обвинения, потому что этот человек, по ее словам, был "сильно пьян и не понимал, что происходит". "Госпожа Мерфи хотела, чтобы подозреваемый получил медицинскую помощь и был отпущен", - говорится в заявлении полиции. После того, как мужчине оказали медицинскую помощь, Мерфи сказала, что приехавшие на помощь к ней офицеры задержались у нее. "Все они захотели сделать со мной селфи на крыльце моего дома", - сказала она.

Мерфи, в прошлом социальный работник, раньше попадала в СМИ. Она была участницей популярного шоу "Сегодня" после того, как соревновалась на турнире Всемирной федерации пауэрлифтинга в старшей возрастной категории. Она рассказала, что начала заниматься пауэрлифтингом в 70 лет, чтобы оставаться здоровой, подтянутой и независимой. "Когда в Рочестере идет снег, угадайте, кто делает снег? - сказала она в интервью. - Это я". Она также сказала, что пристрастила к пауэрлифтингу своих подружек и других пожилых женщин.

В мире США РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ предостерег банки от операций в евро
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Против митингующих в Грузии применили водометы
Россияне стали по-новому распоряжаться маткапиталом