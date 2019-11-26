Акула атаковала туриста в Средиземном море

Житель Израиля подвергся нападению акулы во время отдыха в Средиземном море, где он занимался снорклингом. Инцидент произошел в 270 метрах от побережья израильского города Хадера.

По словам потерпевшего, он отделался потерянной ластой, которую оторвала хищница. Как признался сам Ханан Шауль, все могло бы закончиться плачевнее.

Как информирует Israel Hayom, на пляже Хадеры находится электростанция, вытекающая из которой горячая вода ежегодно привлекает стаи акул. Управление природных ресурсов и парков Израиля призвало дайверов и любителей снорклинга не нырять рядом с морскими хищниками.