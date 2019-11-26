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26.11.2019 05:14
Рубрика: В мире

Акула атаковала туриста в Средиземном море

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Израиля подвергся нападению акулы во время отдыха в Средиземном море, где он занимался снорклингом. Инцидент произошел в 270 метрах от побережья израильского города Хадера.

Фото: Taylor & Francis
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По словам потерпевшего, он отделался потерянной ластой, которую оторвала хищница. Как признался сам Ханан Шауль, все могло бы закончиться плачевнее.

Как информирует Israel Hayom, на пляже Хадеры находится электростанция, вытекающая из которой горячая вода ежегодно привлекает стаи акул. Управление природных ресурсов и парков Израиля призвало дайверов и любителей снорклинга не нырять рядом с морскими хищниками.

В мире Ближний Восток Израиль Нападения акул на людей
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