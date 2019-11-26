Минобороны России сообщило, что новейший ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком планируют поставить на боевое дежурство в декабре этого года.

Накануне стало известно, что этот перспективный ударный комплекс наши военные продемонстрировали американским коллегам. "В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 г. на территории Российской Федерации американской инспекционной группе был проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - сказали корреспонденту "РГ" в оборонном ведомстве. Там уточнили, что эту демонстрацию провели "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".

Напомним, что о создании в России уникального оружия в марте прошлого года в Послании Федеральному Собранию впервые сказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, этот событие соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли. И не только с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов. Тогда же были показаны анимационные кадры работы комплекса "Авангард".

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал это оружие эффективным ответом на развертывание американской ПРО и сообщил, что испытания новейшего комплекса завершены. По некоторым данным, успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" минобороны провело в конце декабря 2018 года. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области и поразила цель примерно в шести тысячах километров на камчатском полигоне Кура. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин. После этого было заявлено, что программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

Сбить управляемый крылатый блок комплекса "Авангард" практически невозможно

В открытой печати писали, что планирующий крылатый боевой блок "Авангарда" движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета. В итоге получается, что сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха.

Уникальные боевые качества новейшего российского оружия быстро признали и на Западе. Так, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О Шонесси заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска. По его словам, никогда еще опасность удара с российской стороны обычными вооружениями не была столь велика.

Другие военные эксперты США отметили, что главными целями "Авангардов" - раз перехватить их невозможно - станут объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет.

В мае нынешнего года генерал Сергей Каракаев объявил, что впервые на боевое дежурство комплекс "Авангард" будет поставлен в полку Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области, где уже развернута вся необходимая для этого инфраструктура.