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26.11.2019 20:50
Рубрика: Власть

Бюджет и национальные проекты

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
В минувшие выходные в Москве состоялся XIX съезд партии "Единая Россия". В его работе приняли участие около двух тысяч человек. На съезде выступили президент России Владимир Путин и председатель партии премьер-министр Дмитрий Медведев.

В своей речи Владимир Путин заявил, что "Единой России" необходимо сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы граждане нашей страны почувствовали позитивные перемены в своей жизни.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Напомню, что в 2018 году в соответствии с указом президента были утверждены 12 нацпроектов, которые затрагивают все ключевые сферы развития России. Принимая федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, мы предусмотрели выделение беспрецедентных средств на реализацию этих проектов - 6,9 трлн рублей. Из них почти 2 трлн рублей - в 2020 году.

Основные расходы будут направлены, конечно же, на социальные проекты. Самый масштабный из них - проект "Демография". Он включает в себя финансовую поддержку семей при рождении детей, создание мест в детских садах и содействие занятости женщин, помощь старшему поколению. В 2020 году на его реализацию будет выделено 616 млрд рублей, это на 90 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Также значительно вырастут расходы на проект "Здравоохранение". Если в нынешнем году на него было направлено около 160 млрд рублей, то в 2020 году будет выделено почти 300 млрд рублей. Эти средства пойдут, в том числе, на развитие системы оказания первичной медицинской помощи, на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, на создание современной инфраструктуры для лечения детей, на обеспечение больниц и поликлиник квалифицированными кадрами.

Особое внимание мы продолжим уделять поддержке образования и науки. В 2020 году планируется существенно увеличить расходы как на строительство и ремонт учебных заведений, так и на финансирование научных исследований и разработок. На проект "Образование" из федерального бюджета будет выделено на 18 млрд рублей больше, чем в 2019 году, то есть почти 126 млрд рублей, а на проект "Наука" - на 10,5 млрд рублей больше, то есть около 47,5 млрд рублей.

Кроме того, резко возрастут расходы на проект "Экология" - на сохранение лесов, рек и озер, на поддержание чистоты воды и воздуха, на совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Если в 2019 году на данный проект было направлено около 57 млрд рублей, то в 2020 году планируется выделить 88 млрд рублей.

Помимо этого, более чем на 16 млрд рублей увеличится финансирование проекта "Цифровая экономика".

Фото: iStock
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Что касается расходов на строительство жилья и формирование комфортной городской среды, на развитие культуры и на ряд других национальных проектов, то они останутся примерно на уровне 2019 года.

Отмечу также, что, выступая на съезде "Единой России", председатель партии Дмитрий Медведев призвал осуществлять жесткий контроль за реализацией нацпроектов: следить за эффективностью использования бюджетных средств, за качеством проводимых работ и за соблюдением сроков их выполнения.

В некоторых регионах уже начал работать специальный сайт, на котором любой гражданин может познакомиться с результатами национальных проектов и оставить свои пожелания или замечания по этому поводу. В ближайшее время данный сайт будет доступен по всей стране. В случае выявления сбоев в реализации нацпроектов мы будем оперативно принимать решения о перераспределении расходов по тому или иному направлению или об их увеличении за счет резервов или дополнительных доходов бюджета.

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