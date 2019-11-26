Новости

МИД: Россия заинтересована в продлении договора СНВ 22:04
В выходные дни в Москве будет гололед и дождь со снегом 21:17
Путин разрешил создавать международные фонды на острове Русский 21:14
В МИД раскритиковали планы США выйти из Договора по открытому небу 21:13
Посольство РФ в Албании: Глубоко скорбим по погибшим в ходе землетрясения 20:45
В Албании число жертв землетрясения достигло 18 20:27
Киев мечтает заблокировать "Северный поток-2" с помощью санкций США 20:21
"Домашка" в американской школе возмутила пользователей Сети 20:04
Автомобили Datsun отправятся в ремонт из-за неисправных тормозов 19:45
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие 19:39
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном 19:24
В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя 18:54
"Единая Россия" на выборах выдвинет своих кандидатов во всех округах 18:48
Самая необычная новогодняя "елка" распустила цветы в Москве 18:40
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 18:30
Мосгорсуд освободил замруководителя Росалкогольрегулирования 18:21
В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора 18:17
ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка 18:14
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году 18:08
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ 17:52
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией 17:45
Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit 17:45
Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео 17:41
В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона 17:28
В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 22:00
Рубрика: Общество

Гороскоп

27 ноября - 3 декабря
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 268(8026)

Овен

Многие будут вынуждены действовать вопреки своим желаниям. Все это добавит нервозности и конфликтности.

Телец

Большинство из вас будут готовы не обращать внимания на мелочи, если удастся договориться о главном.

Близнецы

На этой неделе лучше не затевать долговременных проектов, поскольку будут возникать все новые и новые препятствия.

Рак

Вам будет казаться, что вы сможете справиться с любым делом. Но, скорее всего, вы напрасно потратите время и силы.

Лев

Четкое понимание ситуации может подтолкнуть вас к неожиданным решениям, на которые в другое время вы бы не решились.

Дева

Попытайтесь сдерживать эмоции и не концентрируйте на себе все внимание окружающих.

Весы

Сейчас главное - выбор цели. Важно бороться за результат, а не за возможность получить в руки как можно больше власти.

Скорпион

Ситуация может подтолкнуть вас к неожиданным решениям. Важно не бросаться в новое дело как в омут с головой.

Стрелец

Попробуйте силы на новом поприще. Ваши старания обязательно принесут свои плоды.

Козерог

Ваше благополучие напрямую зависит от партнеров . Успех от совместного предприятия может превзойти ваши ожидания.

Водолей

Не лучшее время для смены работы, иначе у вас появится много неприятных обязанностей.

Рыбы

Вы станете слишком много требовать от ваших близких и будете удивлены, если они не захотят идти у вас на поводу.

Общество Ежедневник Гороскоп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ