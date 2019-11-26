Овен
Многие будут вынуждены действовать вопреки своим желаниям. Все это добавит нервозности и конфликтности.
Телец
Большинство из вас будут готовы не обращать внимания на мелочи, если удастся договориться о главном.
Близнецы
На этой неделе лучше не затевать долговременных проектов, поскольку будут возникать все новые и новые препятствия.
Рак
Вам будет казаться, что вы сможете справиться с любым делом. Но, скорее всего, вы напрасно потратите время и силы.
Лев
Четкое понимание ситуации может подтолкнуть вас к неожиданным решениям, на которые в другое время вы бы не решились.
Дева
Попытайтесь сдерживать эмоции и не концентрируйте на себе все внимание окружающих.
Весы
Сейчас главное - выбор цели. Важно бороться за результат, а не за возможность получить в руки как можно больше власти.
Скорпион
Ситуация может подтолкнуть вас к неожиданным решениям. Важно не бросаться в новое дело как в омут с головой.
Стрелец
Попробуйте силы на новом поприще. Ваши старания обязательно принесут свои плоды.
Козерог
Ваше благополучие напрямую зависит от партнеров . Успех от совместного предприятия может превзойти ваши ожидания.
Водолей
Не лучшее время для смены работы, иначе у вас появится много неприятных обязанностей.
Рыбы
Вы станете слишком много требовать от ваших близких и будете удивлены, если они не захотят идти у вас на поводу.