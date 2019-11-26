Овен

Многие будут вынуждены действовать вопреки своим желаниям. Все это добавит нервозности и конфликтности.

Телец

Большинство из вас будут готовы не обращать внимания на мелочи, если удастся договориться о главном.

Близнецы

На этой неделе лучше не затевать долговременных проектов, поскольку будут возникать все новые и новые препятствия.

Рак

Вам будет казаться, что вы сможете справиться с любым делом. Но, скорее всего, вы напрасно потратите время и силы.

Лев

Четкое понимание ситуации может подтолкнуть вас к неожиданным решениям, на которые в другое время вы бы не решились.

Дева

Попытайтесь сдерживать эмоции и не концентрируйте на себе все внимание окружающих.

Весы

Сейчас главное - выбор цели. Важно бороться за результат, а не за возможность получить в руки как можно больше власти.

Скорпион

Ситуация может подтолкнуть вас к неожиданным решениям. Важно не бросаться в новое дело как в омут с головой.

Стрелец

Попробуйте силы на новом поприще. Ваши старания обязательно принесут свои плоды.

Козерог

Ваше благополучие напрямую зависит от партнеров . Успех от совместного предприятия может превзойти ваши ожидания.

Водолей

Не лучшее время для смены работы, иначе у вас появится много неприятных обязанностей.

Рыбы

Вы станете слишком много требовать от ваших близких и будете удивлены, если они не захотят идти у вас на поводу.